"No me preguntó ni cómo estaba", se quejó la moza del bar en el que se metió el auto

El video que muestra cómo una mujer se incrusta en el ventanal y se mete con el auto en un bar generó gran repercusión. En las imágenes se puede ver cómo el vehículo embiste dos veces a una empleada que justo cuando se produce el choque estaba barriendo el piso. El primer golpe la sienta en una silla y el segundo la empuja contra la pared.

Pese al fuerte golpe, Miriam, la víctima de la automovilista inexperta, resultó ilesa. No obstante, estaba indignada con la actitud de la conductora, más que nada porque se fue sin siquiera consultar sobre su salud ni disculparse. Según contó, sin bajarse del auto, desencajada, confesó que no entendía qué había pasado. Hablaba a viva voz.

"La señora entró gritando 'no sé lo que hice' y volvió a acelerar arriba mío. Me quedé impactada, estuve 40 minutos mientras me atendía la ambulancia y ella en ningún momento se bajó del auto", contó la empleada, de 32 años, al portal InfoFunes, y se quejó: "´La mujer no se bajó del vehículo ni para preguntar cómo me encontraba".

panaderia.jpg

A los pocos minutos que se registró el incidente llegaron al lugar los hijos de la conductora, quienes "exigían que atendieran a la madre, que en ningún momento se bajó del auto, y sin preguntarme si estaba bien", relató Miriam. "Solo pedían a los médicos de emergencias que calmaran a la mujer, que estaba muy nerviosa", añadió.

>> Leer más: Impactante video de un un auto que se metió en una panadería

La joven fue revisada en el lugar y después desobligada de sus tareas para que fuera a descansar a su casa. Por la noche, se acercó al dispensario local para una consulta porque "seguía dolorida". Le realizaron placas y le indicaron reposo, por lo que no pudo cumplir con sus actividades. Miriam es instructora de Zumba en un gimnasio en Funes.

"Es una actividad de alto impacto y los golpes que sufrí en el accidente me obligaron a suspender todas mis clases hasta que esté recuperada", explicó la joven y le agradeció a los dueños de la panadería Las Vegas, donde fue el siniestro, quienes fueron "muy gentiles" con ella y volvió a despotricar contra la conductora con quien "no tuvo ningún contacto".