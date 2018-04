Los vecinos de la localidad de Oliveros y los empleados del Registro Civil local están cansados de una situación que los viene afectando desde hace meses: esa dependencia pública no tiene ni teléfono ni conexión a internet por falta de pago de esos servicios. En octubre de 2017, al Registro Civil de Oliveros le fue cortado el servicio de teléfono y en febrero último, el de internet, por lo que en la oficina "no pueden trabajar y provincia no brinda una respuesta concreta", indicaron en el lugar.

La situación no sólo afecta a la población de Oliveros, sino que alcanza a una amplia zona, ya que el Registro Civil atiende demandas de toda la región. Así, en la actualidad los plazos de espera para realizar los trámites en la zona se vuelve insostenible. El reclamo pasó por oficinas provinciales y funcionarios, pero aún sin respuesta.

Por el caudal de trámites, la oficina congrega a habitantes de Timbúes, Serodino, Maciel, Puerto Gaboto, Aldao, Carrizales y Barrancas, además de Oliveros.

Esta dependencia era la única de la zona que hacía todos los trámites de uniones convivenciales, gestiones urgentes, partidas de nacimiento, y algunos de ellos sólo on line.

Los trabajadores dieron aviso tiempo antes del corte cuando detectaron que no se abonaban las facturas que llegaban al Registro. Una vez cortado el servicio, el pedido se volvió diario, hasta que sin novedades y con un tinte de resignación cada semana retoman el contacto desde el servicio de telefonía propio.

La jueza de Pequeñas Causas, Adriana Mussio, confirmó la situación y se sinceró ante la imposibilidad de trabajar: "Avisamos a todos los organismos posibles, es muy complicado para nosotros trabajar así. Más allá de que es sumamente injusto que no le podamos dar respuestas a la gente", aseveró al portal IRE.

Hay algunos trámites que se hacen sólo on line. "Las partidas que bajamos, el sellado sale 140 pesos al mes, es decir que con dos partidas se paga el costo mensual del servicio. Los servicios lo usamos para lo estrictamente necesario, y se lo recuperamos con creces".

No hubo semana que no se tratara de resolver la situación, ni autoridad que no se convoque. "No quiero crear ningún conflicto ni generar malestar pero no tenemos respuesta", enfatizó para finalizar la jueza Mussio.