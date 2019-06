Tras intensas gestiones, el director de la Región Centro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Cristian Cunha, logró que el gobierno de Santa Fe elimine el visado policial para que los productores de hacienda de la provincia gocen de una mayor autogestión para agilizar sus operaciones de exportación.

El decreto 1492/19, firmado ayer dejó sin efecto el sellado mencionado, que se obtenía únicamente en las oficinas de la Policía Provincial, trámite que significaba más demoras y burocracia para concretar los procesos ante el gobierno santafesino. "A partir de ahora, se tomará como único documento válido de control para los productores ganaderos el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) de Senasa", destacó Cunha.

"Nosotros asumimos en agosto de 2016 con el desafío de transparentar, profesionalizar y desburocratizar el Senasa para brindarle al productor un servicio mucho más eficiente. Y lo estamos logrando", subrayó.

"Cuando comenzamos con esta tarea, que me propuso Federico Angelini, sólo el ocho por ciento de los productores de hacienda realizaba las operaciones de exportación vía on line. Y este mes, en Senasa Región Centro vamos a cerrar con el 80 por ciento, lo que representa el porcentaje más alto del país en lo que respecta a autogestión. Ahora, todo se puede hacer cualquier día del año vía on line en lo que refiere al Senasa, pero faltaba este paso del gobierno de Santa Fe para que el productor no tenga que ir hasta las oficinas provinciales para obtener el visado. Por suerte, junto con el Ministerio de Producción de la provincia pudimos lograrlo", explicó.

Concretamente, el sistema de autogestión del Senasa permite tramitar por internet los documentos de tránsito electrónico de todas las especies.

Una vez realizados los pasos de inscripción y habilitación del sistema, los productores acceden al servicio para realizar el DTE a cualquier hora, sin necesidad de dirigirse a las oficinas del organismo. El productor recibirá la confirmación automática de adhesión sin demoras y sin necesidad de esperar la misma vía correo electrónico.

Cabe recordar que en la misma línea de trabajo, en noviembre pasado, la Red Global de Anticorrupción Marítima reconoció a la delegación local del Senasa por haber reducido en más de 90 por ciento los casos de corrupción en los puertos, "logrando así que más de 1.200 millones de pesos anuales, que durante más de una década se pagaron en coimas, hoy ya no van a los bolsillos de las mafias, sino que están destinados a mejorar la producción agropecuaria", señaló Cunha.

"En 2015, la Argentina estaba primera en el ránking mundial de los puertos más corruptos del mundo y hoy, gracias a un fuerte compromiso con las transparencia en los procesos, las terminales del Gran Rosario, que es por donde sale más del 70 por ciento de la cosecha, no figuran más en ese listado negro", aseguró el director del organismo para Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.