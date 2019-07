El emprendimiento comercial del empresario Fernando Genghini, para convertir al actual Shopping Center Patio Casey en un hotel lujoso de cuatro estrellas deberá esperar o ser cancelado. Así lo resolvió la Asociación Mutual de Venado Tuerto (AMVT) a través de una asamblea extraordinaria realizada hace unos días en la que decidieron por votación "no autorizar al órgano directivo a proseguir las tratativas ínsitas en carta intención suscripta con el empresario local".

Por el momento no trascendieron los detalles de la negativa de la comisión de la AMVT por lo que no se puede decir si continuará el proyecto inmobiliario más adelante o si por el contrario la decisión es definitiva. Estiman allegados que podría darse un nuevo marco de negociaciones aunque el hermetismo es tal que no se puede asegurar ninguna teoría al respecto.

Genghini tenía charlas y preacuerdos con las autoridades de la AMVT pero fue la comisión la que mediante una solicitada en el diario El Informe señaló que "la asamblea extraordinaria, celebrada el 15 de julio de 2019, ha resuelto no autorizar al órgano directivo a proseguir las tratativas ínsitas en carta intención suscripta con el Fernando Genghini y Viviana Zanoni, desistiendo de la misma sin expresión de causa como lo prevé dicho instrumento".

Genghini, en diálogo con éste diario sostuvo en la edición de 9 de julio de 2019 que "en los dos pisos que hay en el shopping vamos a construir un hotel sobre los mismos locales que ya están y los que actualmente se encuentran allí los vamos a trasladar a la planta baja del Patio Casey. Es una ambiciosa obra que pondrá a la ciudad de Venado en el centro de la escena regional en cuanto a emprendimientos de éste tipo".

La cuestión estaba bien encarrillada e incluso el 1º de agosto de este año, el empresario venadense se haría cargo del shopping y lo administraría tratando de revertir la situación que atraviesa; fundamentalmente por la crisis de la que nadie es ajeno y menos aún el comercio.

Lo cierto es que fueron los propios asambleístas de la AMVT quienes dieron marcha atrás en la reunión celebrada en la entidad mutualista y luego publicaron la resolución negativa en el diario de mayor circulación de la ciudad.