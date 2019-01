Con singular éxito la colonia de vacaciones de Murphy desarrolla sus actividades para brindar un espacio de encuentro, aprendizaje y esparcimiento, para los chicos de la comunidad. Por otra parte, en Teodelina también se lleva a cabo hasta el 8 de febrero el tradicional encuentro veraniego para chicos de 4 a 13 años en el balneario El Edén de esa localidad.

En referencia a la Colonia de vacaciones de Murphy, Liana Pauls, directora de la Escuela Primaria 670, explicó que hay nueve docentes a cargo de los cuales "seis son afrontados por la comuna de Murphy y tres por la provincia".

Los 343 inscriptos dan cuenta de un hecho histórico ya que no hay antecedentes de tantos chicos participando de una colonia en ésta pequeña localidad de alrededor de 4.500 habitantes y ubicada a 20 kilómetros de Venado Tuerto y a 150 de Rosario.

"Cuando yo era chica no existía la colonia, pero sí nos enseñaban a nadar. La profe era Graciela, que fue la que después, cuando era adolescente, me dio la posibilidad de colaborar en la colonia, cuando comenzó a hacerse. Ella fue una de las propulsoras. Después cuando me recibí seguí trabajando", recuerda una de las docentes que a diario desarrollan el proyecto. Ella es María Fernanda Boneto, una vecina que desarrolló toda su vida cerca del club y del deporte de su localidad. Boneto primero fue asistente y hoy, como una de las responsables, valora y pide que se valore todo lo que hoy en día, en este verano, tiene Murphy en materia de entretenimiento y deporte.

Desde la comuna de Murphy remarcan orgullosos la cantidad y la diversidad de los chicos que participan del proyecto, indicando que se debe "a la seriedad, el compromiso y la integración por la que se trabaja desde las distintas áreas, por instrucción de Marcelo Camussoni".

Cuestión social

"Las actividades son más amplias que el uso de la pileta, hay campamentos, juegos, fogones, muchos elementos, todo lo que tiene que ver con recreación, incluso, enmarcado en lo artístico con producciones a realizar. El concepto de la colonia es relativamente nuevo. Lo pensamos como una cuestión social, donde se mezclan todos los niños, sin distinción ni condición, y todos comparten actividades. El esfuerzo que está haciendo la comuna es muy importante, y eso es dinero de la comunidad, así que hay que aprovecharlo, es muy lindo lo que sucede", define Pauls.

Boneto, por su parte, marca un párrafo especial para los profes que la acompañan coordinando las tareas. "Da mucha felicidad trabajar con un grupo de profes como el que hemos formado. Gente que quiere lo que hace, que le pone toda la garra y el corazón. Y los nenes lo notan", comentó.

La directora de la Escuela se enfoca en la importancia de la dimensión social y subjetiva de las actividades. "La colonia cumple una función social muy importante, no sólo de la contención, sino con el juego, rescatando el tiempo al aire libre. Es la única colonia que hay en la comunidad", dice y resaltó el trabajo en conjunto con la comuna, el gobierno provincial y el Club Unión y Cultura que cede sus instalaciones sin costo, sólo percibiendo un aporte desde el gobierno local.

En Teodelina

Con el inicio del 2019, la comuna de Teodelina también dio comienzo a la tradicional colonia de vacaciones para niños y niñas de 4 a 13 años de edad.

La secretaria de Deportes, profesora Marcela Permingeat, acompañada por autoridades comunales les dieron la bienvenida a cientos de chicos a esta nueva edición llevada a cabo como cada año en balneario "El Edén".

La colonia de vacaciones comenzó ya desarrollarse el martes 8 de enero y continuará hasta el viernes 8 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 12.

Permingeat, encargada del área deportiva, expresó que "la colonia de vacaciones tiene como principal objetivo crear espacios de contención y esparcimiento para los niños durante sus vacaciones", y agregó la titular de la Secretaría de Deportes que "se realizan actividades recreativas, deportivas, sociales, juegos dentro y fuera del agua, caminatas, fogones y campamentos, entre otras labores".

Romina Heredia y Micaela Oyhanarte, ambas maestras de nivel inicial, están encargadas de los niños de 4 y 5 años. En lo que respecta a primer y segundo grado, las profesoras de educación física son Luisina San Pablo y Jenifer Scorza. Mientras que, Ezequiel Ferrero es el responsable de la categoría de tercer y cuarto grado, y Matías Laporte de quinto, sexto y séptimo grados.

