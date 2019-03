Murió en la cárcel el condenado por violar a su nieto en Esperanza

Víctor Hugo Beraldo, el hombre que purgaba una condena de 18 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto en Esperanza, falleció esta madrugada en la cárcel de Las Flores.

Beraldo, de 58 años, fue hallado sin vida alrededor de las 3 de hoy en el interior de la celda del pabellón Nº8 del presidio santafesino, luego de que los compañeros de celda dieran aviso a los guardiacárceles por una descompensación.

Sin embargo, el abogado querellante de la causa, Martín Risso Patrón, espera los resultados de la autopsia que se le practicará a la víctima para determinar si el deceso fue natural o si fue provocado por alguna sustancia.

"Esta muerte amerita una autopsia y no vamos a tomar esta muerte como una más. Se deben tomar muestras necesarias para ver si la muerte fue natural o si no existen indicios de alguna sustancia o algo que haya producido una intoxicación o envenenamiento. Hay que investigar si no hay sustancias que sean factores fundamentales en el deceso del condenado", indicó el letrado.

Mientras tanto, el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Juan Martínez Saliba, explicó esta mañana que Beraldo fue encontrado sin vida cerca de las 3 de la madrugada en una celda del pabellón Nº 8 de la cárcel de Las Flores. La situación había sido informada por los tres compañeros de celda que compartían el alojamiento en la prisión.

Baraldo fue condenado el pasado 8 de octubre del 2018 a 18 años de prisión efectiva por haber abusado de su nieto, junto con su hijo Juan Pablo y con el consentimiento de su esposa, Nidia Morandini, cuando la víctima tenía entre seis y nueve años.

Los aberrantes hechos fueron denunciados en 2014 cuando la víctima logró contarle a su madre el trato aberrante y humillante que había recibido por parte de sus abuelos, cuando quedaba al cuidado de los mismos.