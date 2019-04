Multitudinario acto de apoyo a León Barreto

En una velada a la que concurrieron cientos de vecinos funenses, Diego León Barreto realizó el cierre de campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo junto al presidente del Concejo, Carlos Olmedo, y varios candidatos del partido a nivel provincial. Estuvieron presentes el precandidato a gobernador, José Corral, la precandidata a vicegobernadora Anita Martínez, la diputada nacional Astrid Hummel, el candidato a diputado provincial Gabriel Chumpitaz y el candidato a senador Martín Rosúa.

Después de una recepción, los candidatos hablaron a todos los vecinos y se refirieron sobre los próximos lineamientos que se proponen para el gobierno provincial. Acto seguido fue el turno del intendente en ejercicio y postulante a reelección León Barreto, quien enfáticamente se refirió a los presentes: "Cuando miramos hacia atrás y nos sentamos en 2015, nos damos cuenta de los logros y aciertos que obtuvimos. En esta ciudad, nunca ningún intendente se había encargado de gestionar ante organismos nacionales y provinciales las obras que la ciudad necesita, cuando asumimos veníamos de una entradera por día y de vecinos que se inundaban en cada tormenta fuerte".

Y agregó: "Hoy, tres años después, somos una de las ciudades más seguras de la provincia, teniendo el agravante de estar al lado de una de las cinco más peligrosas del país, logramos con decisión política brindar seguridad al vecino de Funes, lo mismo con las inundaciones, hoy 6.000 familias no tienen que padecer ante las lluvias fuertes y pueden dormir tranquilos".

Palos en la rueda

"Hemos gobernado con palos en la rueda durante estos tres años, por eso les pedimos que nos apoyen también en el Concejo, los ediles que responden a sus intereses, y que siempre son los mismos apellidos, nos han puesto trabas a cada acción que pretendemos para el desarrollo de la ciudad, como la llegada del Grupo Gamma que iba a traer a Funes más de 400 puestos de trabajo o la posibilidad de traer una institución como el Sagrado Corazón de Rosario para la educación de nuestros hijos. Y esto es porque tratan a estos proyectos como si fueran para León Barreto y no para la ciudad, no pueden dejar atrás la mezquindad política para ver que estas obras son para los vecinos y que nosotros el día de mañana no estaremos más pero las obras sí", dijo.

"Por eso les pido que acompañen a Carlos Olmedo y al grupo de concejales que están comprometidos enserio con nuestra ciudad", concluyó León Barreto.