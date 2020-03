La comunidad educativa de la Escuela Nº 149 de Pueblo Esther se movilizó para reclamar a la provincia la construcción de un nuevo establecimiento y la creación de cargos docentes de grado y especialidades. La protesta, de la que también participó la delegación Rosario de Amsafé, surgió ante la critica situación de la institución escolar que atraviesa un estado de emergencia al no estar en condiciones adecuadas de funcionabilidad al punto que los niños de primer grado todavía no comenzaron las clases y se están instalando “aulas” tipo container para el dictado clase de los alumnos que cursan tercero.

“Hay una sobrepoblación de estudiantes con más de mil alumnos en ambos turnos”, indicaron para graficar la gravedad de la problemática con la que debe lidiar la escuela ubicada sobre ruta 21 y Juan Domingo Perón. Y en esa misma línea apuntaron que el reclamo apunta a que “se garantice el derecho del acceso a la edución pública”. Los padres plantearon sus interrogantes con respecto al déficit edilicio, que obliga a sobrepoblar aulas al no tener la cantidad suficiente. La matrícula se incrementó exponencialmente y generó hasta rechazos de inscripciones ante la gran cantidad de alumnos como pretendían anotarse.

Los docentes por su parte, señalaron la misma necesidad amparados en que no se puede educar de manera coherente a un aula donde concurren casi 40 chicos. Plantean la situación de demora en la titularización de algunos puestos y las carencias de todo tipo que padece la escuela, que utiliza un predio lindero a la misma, para que funcionen los salones móviles para el dictado de clase. Aún no ha llegado el mobiliario y los niveles iniciales aún no iniciaron el ciclo lectivo.

Este abrazo solidario busca abrir los ojos de funcionarios del Ministerio para darle solución al problema, que lleva larga data. Gustavo Teres, secretario general de Amsafé Rosario dijo al portal Arroyo al Día que “todos tienen responsabilidades, el municipio, la provincia y la Nación. Estamos para apoyar la petición de papás y docentes. Todo lo que se reclama son derechos, de la infancia, del niño, para garantizar la educación pública. Nadie debe hacerse el distraído. Es un problema político”.

Más conflictos

En tanto, también se vivieron días de gran convulsión a fines del mes pasado en barrio Arroyo del Medio, en Villa Constitución, donde cerca del comienzo del ciclo lectivo no había confirmación sobre el destino de los alumnos para poder ir a la escuela, ya que el edificio fue clausurado por graves problemas edilicios.

Directivos de la escuela y del Ministerio confirmaron a los padres de los alumnos de nivel inicial y primaria que los niños serán trasladados a un edificio contiguo a la escuela Puerto de las Piedras en barrio Sagrado Corazón, luego de descartar todas las otras alternativas que se estuvieron evaluando como fue la de las aulas móviles.

Días antes ya se había acordado que los alumnos de la escuela secundaria de ese barrio cursen en un espacio de casa habitación de la escuela Nº 208 en donde podrán mantener un lugar propio de los docentes y alumnos de Arroyo de Medio.

De esta manera queda ya garantizado el espacio para que el alumnado curse con normalidad el ciclo lectivo, mientras se avanzan con las obras para poner el condiciones el edificio escolar.