Millonaria pérdida por masiva muerte de vacunos en Cafferata y Berabevú

Más de mil vacunos, algunos hablan de hasta 1.200, murieron como consecuencia del calor y presuntamente por algún alimento ingerido que provocó un cóctel explosivo.





El hecho, con pérdidas millonarias, se produjo en tres feedlot de la zona, dos de Cafferata y uno en Berabevú; localidad del departamento Caseros. Se cree que los animales sufrieron de estrés hídrico como consecuencia del brutal calor de los últimos días. La necropsia realizada indicaría eso, aunque no se descarta la alimentación como otro de los factores desencadenantes.

Hay que destacar que esas muertes se produjeron en feedlot, que es una técnica de crianza de vacunos o cerdos rápida, en ambientes reducidos y con animales hacinados. Eso es para que engorden lo más rápido posible y no quemen energía como otros animales que sí lo hacen cuando son criados a campo abierto. Además del calor y la humedad, se combinó un producto de la dieta con algún tóxico y potenciado con el efecto del sol y de la humedad.

Daniela S., quien se expresó a través de un portal, se preguntó: "¿Cuándo van a entender que no se puede criar animales sin árboles? Cualquiera con dos dedos de frente va por la ruta y se da cuenta de la crueldad que se comete. Esto va para vacas, caballos u ovejas".

Luis Miguel G. coincidió con Daniela S. en la web y remarcó que "es muy cierto. Que poco amor por los pobres animales, los tienen al rayo del sol, o en invierno con el barro hasta la panza y no tienen un solo lugar seco para echarse cuando hace frío, no entiendo por qué son tan salvajes".

Igual alimento

La particularidad entre los tres feedlots es que utilizan el mismo producto para darles de comer lo que agregaría un dato que se suma a la presunta mortandad general que es el calor que padeció esa zona del sur santafesino en las últimas jornadas donde las temperaturas superaron los 35 grados y en algunos caso se llegó hasta más de 40 grados de sensación térmica.

En el portal Chañar Noticias, de Chañar Ladeado, uno de los conocedores en la materia y vinculado a uno de los feedlots dijo que "vinieron veterinarios, de la facultad de Casilda, expertos en patologías, y el factor común que hay en los feedlot que hubo muertes es una materia prima que utilizamos como fibra y posiblemente esté infectada con una toxina u hongo y desencadenó que el animal no pueda disipar el calor. Se venía usando sin problema, y estos días que empezaron los primeros calores de verano, el animal tenía afectado su organismo y no podía eliminar el calor corporal e iban muriendo, como una ola de calor pero agravada porque el cuerpo no podía eliminar la temperatura, entonces moría infartado por exceso de calor. Si esto ocurría en invierno, no habría muertes seguramente", remarcó.

Según el portal chañarense "el denominador común de las muertes es un producto que se usó, que puede venir de una partida contaminada, pueda haber algún problema de esos, y las bajas fueron grandes; de un 10 por ciento, aproximadamente en cada caso".

Voz comunal

El presidente comunal de Chañar Ladeado, Matias Dichiara, dijo que existen diversos hechos sobre lo sucedido y que el calor fue uno de los factores primordiales, pero también se habría encontrado un hongo en el alimento balanceado. A la vez contó que se tuvo que recurrir a los Bomberos Voluntarios de la localidad para refrescar los animales; previo a la mortandad masiva de los mismos.

A su vez, dijo que "de acuerdo a testimonios profesionales las altas temperaturas combinada con una alimentación denominada de alta velocidad, puede generar toxinas, que se miden en partes por millón. El organismo del novillo no lo tolera y genera síntomas que provocan la muerte inminente".

"Con el alto calor, al haber menos volumen de sangre, puede provocar lesiones cardíacas. Si fue una toxina o un ingrediente con contaminación bacteriana puede ser otra hipótesis, pero todo parece indicar que el calor y alguna toxina que genera el paro cardíaco o lesiones en el sistema nervioso", remarcaron desde la comuna de Chañar Ladeado.