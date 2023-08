Médico sanitarista advierte que los asesores de Javier Milei "quieren extinguir" el PAMI

Ramiro Huber es especialista en medicina general en Firmat y ex secretario de Salud durante el gobierno de Carlos Reutemann (1999-2003) además de Magister en Salud Pública.

El médico especialista en medicina general y ex secretario de Salud durante el gobierno de Carlos Reutemann (1999-2003) además de Magister en Salud Pública, Ramiro Huber, advirtió mediante su columna de opinión que los técnicos en salud libertarios que responden a Javier Milei que “amparándose en la continua intervención estatal del PAMI, proponen la lenta agonía o la rápida extinción de la Obra Social de los Jubilados, en lugar de procurar su normalización institucional conforme a lo que dicta la Ley de su creación”.

Huber se preguntó; ¿Que proponen los sanitaristas que conforman el equipo técnico de Javier Milei?. La respuesta según el sanitarista es que “intentarán que cada provincia adhiera y desarrolle un modelo de Seguro de Salud, promoviendo la competencia abierta entre Hospitales y Clínicas Privadas por aquellas personas que hoy no tienen cobertura de la seguridad social y que tendrían una tarjeta magnética o un voucher con el cual podrían atenderse donde prefieran (financiamiento por subsidio a la demanda)”.

“Lo que aún no está claro en este modelo es hasta qué servicios o prácticas se cubrirían y que gastos en salud deberán ser afrontados por el enfermo. Tampoco se menciona la necesidad de homogeneizar la situación sanitaria dispar entre las provincias argentinas, con lo que podemos suponer mayores diferencias en los resultados sanitarios según donde nazca y viva cada argentino”, explicó Huber.

Aclaró que “un modelo de Seguro Público de Salud no es una mala idea en sí misma, y puede ser una útil herramienta de gestión siempre y cuando cumpla por lo menos con las siguientes premisas: que sea universal (que nadie quede excluido), integral (que asegure todos los servicios que el paciente necesite) y sustentable (que no se recorten servicios por falta de financiamiento), y que fomente la cooperación y no la competencia”.

Seguro médico

El especialista en temas sanitarios, Ramiro Huber, sostuvo que “a la idea del seguro, los técnicos libertarios agregan (fieles a su compromiso con el Mercado) la libertad de competencia entre Obras Sociales Sindicales y Empresas de Medicina Pre Paga, lo que supone el “descreme” de la Seguridad Social en donde quedarían de pie las organizaciones que capten a los aportantes más jóvenes, sanos y con buenos salarios, condenando a problemas de cobertura para la población de las Obras Sociales perdedoras”.

”Se gasta demasiado dicen los responsables técnicos libertarios y con esa frase desnudan su modelo sanitario que tiene que ver con el recorte, ajuste, competencia, mercado, enfermedad, individualismo”. Sugirió que ante ese escenario lo que habría que haces es “apoyar nuestros Hospitales Públicos, por una Salud Integral, fomentemos la participación social, garanticemos la atención de las necesidades en base a la solidaridad y la equidad”.