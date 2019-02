Médico acusado de mala praxis consumió cocaína

El médico santafesino que había sido detenido acusado de atender en estado de ebriedad a una mujer que falleció había consumido cocaína. Así lo confirmaron los análisis toxicológicos a los que fue sometido el facultativo del sanatorio Mayo de la capital provincial, quien fue detenido en el marco de una causa que lo investiga por "homicidio culposo" y luego fue liberado.

El abogado de la familia de la mujer fallecida, Matías Lassaga, confirmó los resultados de los análisis a los que fue sometido el médico identificado como F. A.

Lassaga, si bien no pudo precisar el porcentaje de concentración de cocaína, precisó que el análisis que arrojó este resultado fue el de orina.

Todo comenzó este jueves 24 de enero por la mañana, mientras la mujer afrontaba un tratamiento posterior a una operación de columna. Por razones que la Justicia investiga, la mujer convulsionó y falleció.

No obstante esto, el hijo de la víctima grabó al profesional en aparente estado de ebriedad, lo que desató la ira del muchacho, por lo que motivó la intervención policial para evitar consecuencias.

Los abogados del profesional, Ignacio Alfonso Garrone y Romeo Díaz Duarte, habían dicho ya que su defendido no tenía vestigios de alcohol en sangre. Y con respecto al de orina que se le practicó posteriormente, advirtieron de esa nueva pericia, realizada en la comisaría Nº 12 de Santo Tomé, no participaro porque no fueron convocados. "Se dio en circunstancias en que no fue citada la defensa y por eso nosotros no estuvimos para controlarla", resaltó Alfonso Garrone. "Tenemos dudas sobre esa pericia que se realizó 12 horas después, lo que es llamativo", acotó.

Circunstancias

Sobre cómo se dio el suceso, ambos abogados señalaron que el jueves 24 de enero, por la mañana, el médico se encontraba de guardia en el sanatorio Mayo y cerca de las siete fue alertado sobre una paciente que se encontraba con un paro cardiorespiratorio.

Por ello, el doctor asistió al lugar e intervino en trabajos de reanimación y entubamiento de la paciente. Posteriormente, se retiró de los trabajos ya que dejó que trabajen otros profesionales de la salud que estaban en el momento en la sala. "Esa actitud pasiva de él era porque se había retirado de la reanimación. Esto está corroborado por los testimonios", destacó Díaz Duarte.

En esa línea, el abogado penalista sostuvo que cuenta con un video que será aportado a la Fiscalía y donde se ve al médico realizar un entubamiento en todos sus cabales.

Posteriormente, se dio el momento en que terminó siendo grabado por el hijo de la mujer fallecida y donde fue increpado —y también golpeado— por su desempeño. Tras esa tensa situación, el médico se fue del sanatorio Mayo por la puerta de atrás y se dirigió caminando hacia su propiedad del barrio Candioti Sur.

El caso tomó estado público el mismo 24 de enero, cuando los familiares de la mujer fallecida en el sanatorio Mayo radicaron la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. La misma fue informada al fiscal en turno, Roberto Apullán, quien tras intentar cotejar lo sucedido dispuso la detención de Alarcón ya que no lo encontró en el sanatorio.

En horas del mediodía, el médico fue detenido por agentes de la Policía Motorizada —hecho cuestionado por la defensa— y puesto a disposición de la Justicia. Cerca de las 14, peritos de la investigación le extrajeron sangre para establecer si tenía alcohol.

Un día después, el fiscal ordenó que sea liberado al sostener que no existían elementos de riesgo procesal —fuga o entorpecimiento a la investigación— para mantenerlo privado de su libertad.

De todas maneras, Apullán aclaró que no fue desvinculado de la causa que por el momento fue caratulada como "homicidio culposo".