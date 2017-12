La enorme columna de humo negro se veía desde kilómetros a la redonda, y desde ese momento las imágenes y versiones comenzaron a circular por Puerto San Martín. Pero la certeza de lo que sucedió en el sector la tuvieron pocos. Sentado afuera de la planta, solo, con una remera rayada roja y blanca y la mirada aturdida estaba Eduardo Rolón, un camionero momentos vio imágenes que no olvidará jamás.

"Me salvé porque tenía el vidrio levantado", relató. Explicó que había tres camiones en hilera y él estaba en el segundo. Más allá, paralelo al suyo, había uno más. Subió el vidrio porque estaban cargando el de adelante y levantaba mucho polvillo. Y eso lo protegió.

La explosión lo dejó perplejo: "Me corrió medio metro el camión de donde estaba", afirmó mientras otros trabajadores se amontonaban contando historias de lo sucedido y tratando de recolectar datos.

Rolón resultó con algunas quemaduras en su oreja y pelo, leves, casi imperceptibles. Pero su descripción es tan nítida como increíble: "Vi las llamas que avanzaban, me puse en posición fetal, y esperé. Cuando volví a mirar se había corrido y ahí me bajé del camión y comencé a correr. Mientras corría vi a un amigo y lo traje conmigo. Me quedé con su piel en las manos", describió con señas y voz entrecortada.