"Me salvaron Dios y las raíces de un limonero", dijo el hombre que cayó a un pozo ciego

Pedro, el hombre que hoy se cayó a un pozo ciego en la localidad de Albarellos, aseguró que no sabe nadar y dijo que sigue con vida gracias a "las raíces de un limonero".

"Tendría que ponerlas en un cuadro", bromeó este comerciante de 70 años, celebrando el final feliz del episodio ocurrido a 40 kilómetros de Rosario.

Todo comenzó cuando cedió el suelo del patio de una vecina, Marianela, de 32 años, y cayó a un pozo ciego de unos tres metros de profundidad. "Sentí gritos en el patio, alguien que decía «ayúdenme, ayúdenme». Creí que era mi señora pero era la vecina", narró Pedro, quien en ese momento no dudó en acudir al rescate.

"Tenía una manguera de unos cuatro metros y se la quise alcanzar para que se agarre. Pero el piso estaba todo hueco, se había comido la tierra y quedaba el Portland que se rompía solo", prosiguió, para añadir: "Me fui con ella abajo y me tragó el agua".

El hombre (conocido en Albarellos como Chuchi) le dijo a El Tres que él y la mujer salvaron su vida gracias a las raíces del limonero de un vecino, que crecieron hasta invadir el suelo debajo de su casa. "Marianela estaba agarrada de la raíz del limonero, gracias a eso estamos vivos los dos", sostuvo.

"No tengo ni idea qué profundidad puede tener ese pozo", dijo Pedro, y agregó: "Estuve media hora en esa agua fría, fea, no sabés lo que es. Ya no tenía fuerzas, tenía las manos como inválidas".

El hijo de Pedro colaboró con personal policial que acudió de inmediato a rescatarlo con sogas y lingas. "Tenemos que agradecerle a Dios que metió la mano. Y a las raíces esas que no sé por qué estaban ahí, tendría que sacarlas y ponerlas en un cuadro", dijo entre risas.

Pedro solamente sufrió escoriaciones leves, mientras que la chica resultó ilesa.