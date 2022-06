Venado Tuerto: la mitad de los que reciben el turno no va a vacunarse

"La gente perdió el miedo ya que ve que disminuyó la morbilidad y mortalidad y por eso no quiere vacunarse", dijo el médico Pedrola

Autoridades sanitarias del hospital provincial Dr Gutiérrez en Venado Tuerto se mostraron sorprendidos y a su vez preocupados por el escaso interés de las personas por vacunarse con la cuarta dosis de Covid . Apenas un 50% de los citados a vacunarse acuden en tiempo y forma a la cita y el resto se decide entre los que van más tarde y los que mayoritariamente no van. Relajación de la sociedad por un lado y el falso mito que la vacuna, en su cuarta dosis, "pega mal" son un cóctel explosivo en este sentido.

El director médico del hospital Dr Gutiérrez, Daniel Alzari, sostuvo que "la cuarta dosis es misteriosa porque no tiene la misma demanda que las anteriores. Tal vez ahora que el Covid empezó a ser una enfermedad más controlada (gracias a la vacuna) la gente se ha relajado y se concentra más en los posibles y escasos efecto relacionados con la vacunación (Esavi) que en los beneficios de la misma. Una incongruencia según mí opinión".

En efecto atrás quedaron los momentos en que los vecinos clamaban por una vacuna y hasta se sacaban fotos cuando lograban el objetivo en el propio hospital. Algunos con el pulgar hacia arriba y otros con los dedos en V; sobre todos los que recibían la vacuna rusa Sputnik. Rusia fue el primer país en proveer vacunas a los argentinos cuando la demanda era mundial.

También estaban los que se negaban a recibir la dosis de "la rusa" por considerar que tras ello, iban a terminar siendo comunistas o hablando en ruso. Extraña asimilación, si se quiere, teniendo en cuenta que su presidente Vladimir Putin poco tiene que ver con el comunismo.

El médico Miguel Pedrola, especialista en VIH y actualmente se desempeña como asesor provincial en Covid, sostuvo ante La Capital que "la gente perdió el miedo ya que ve que disminuyó la morbilidad y mortalidad y eso hace que no exista esa ansiedad por vacunarse como existió antes. Realmente es muy preocupante lo que se observa si tenemos en cuenta que más del 50% de las personas con turnos asignados por la provincia, dejan de asistir al hospital Dr Gutiérrez en Venado Tuerto para vacunarse".

Por su parte el referente sanitario del sur de la provincia, (el médico pedíatra, Pedro Bustos), en sintonía con Pedrola en cuanto a la preocupación por la falta de interés de mucha gente en vacunarse, sostuvo que "el 30% de la gente turnada viene ese día asignado a los que hay que agregarle un 10 a 15% más de los atrasados de los que no vinieron el día asignado. En total hay una faltante de un 50% de personas que tienen turno para vacunarse y no lo hacen".

El médico infectólogo y referente sanitario en ese tema en el sur santafesino, Daniel Agostinelli, sostuvo que "la vacuna es una herramienta de Salud. La verdad ese riesgo que se corre por no vacunarse, la gente no lo ve hoy. Pasamos de una pandemia con cientos de miles de muertos en el mundo y otro tanto igual de gente salvados por una vacuna. Es decir que pasamos a una endemia con bajos casos de mortalidad y circulación (definición de Endemia) y por eso hay una percepción social que la gente cree que el problema ya no existe".