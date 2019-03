Los tarifazos en Venado Tuerto, como en el resto del país, produjo imposibilidad de afrontar sus costos al punto tal que más del 50 por ciento de los venadenses tienen serios problemas para poder pagar la luz y el gas. Por ello el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), Hernán Chiarlone, recordó la plena vigencia de las tarifas sociales en los servicios públicos y anunció que específicamente se mantienen las tarifas sociales en las dos prestaciones que brindan la Cooperativa Eléctrica (CEVT) y Litoral Gas.

Chiarlone manifestó que mantiene comunicación con ambas entidades, y que le informaron desde la sede central de Litoral Gas en Rosario que el único cambio hasta el momento es que no se utiliza más la página web del Ministerio de Energía de la Nación, sino que los trámites deben realizarse en forma presencial en la oficina local de la concesionaria, ubicada en calle Belgrano 1019.

"La persona se acerca a la oficina y a través de una asistente social, que luego visita los domicilios y constata la información brindada, se determina quién necesita la tarifa social", detalló, y agregó que "en lo que va del año, se está cumpliendo con aquellos usuarios que accedieron a dicho beneficio en el 2018".

A su vez, el titular de la Omic sostuvo: "Me comunicaron desde la CEVT que están esperando que la EPE les confirme si para el segundo bimestre, que comienza en abril, va a seguir en funcionamiento la tarifa social, siendo que el gobierno provincial ha ordenado que se continúe manteniendo dicho beneficio".

Requisitos

Chiarlone reiteró que el trámite para ser beneficiario de la tarifa social es presencial y la persona debe dirigirse a la oficina de la empresa.

Respecto a los requisitos, precisó que continúan con las mismas exigencias: "Podrán acceder a la tarifa social los empleados o jubilados que no cobren más de dos salarios mínimos, vitales y móviles; los jubilados y pensionados no deben superar dos jubilaciones mínimas; usuarios que tengan a su cargo personas con discapacidad; beneficiarios de seguros de desempleo; veteranos de Malvinas y electrodependientes. Además, la persona no debe tener más de una propiedad o un auto de menos de 10 años de antigüedad", amplió.

Consultas

Por otra parte, Chiarlone acotó que ante cualquier duda se atienden consultas en el primer piso de la Terminal de Omnibus. "Desde principio de mes estamos trabajando en el nuevo espacio de la Omic, donde además funciona la Unidad Municipal de Asistencia y Denuncias (Umad), un convenio del municipio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para la toma de denuncias, no solamente para denuncias del consumidor sino también del ámbito penal", aclaró.

Como cierre, añadió que al interesado "se les hace un seguimiento y se le puede brindar apoyo psicológico, a cargo del profesional Javier Dabove".

Cabe recordar que hace unos meses este diario informó que las autoridades de la CEVT se reunieron con ediles, funcionarios provinciales y municipales, legisladores y representantes de instituciones, para alertar sobre las futuras subas en la tarifa eléctrica ya que sobre unos 10 mil usuarios, unos seis mil tenían serios problemas para pagar la factura, y dos mil ya poseían aviso de corte y a 600 usuarios les cortaron el suministro por falta de pago. Un panorama desolador ya a fines de diciembre pasado.

En total, hay unos 20 mil los medidores de luz, de los cuales 10 mil están a la zona norte de la ciudad que es la que más problemas enfrenta para abonar la factura desdoblada. "El 50 por ciento tiene problemas para pagar. Nunca en la historia de Venado sucedió", alertó el dirigente de Luz y Fuerza Jorge Viano.