Más de 10 mil usuarios de la luz en Venado con pedidos de corte por falta de pago

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) envió una nota al Concejo Deliberante en dónde pone en alerta a la población venadense que hay más de 10 mil clientes de esa entidad cooperativa que tiene serios problemas para pagar sus facturas y estiman que esa situación se incrementará notoriamente cuando llegué el verano y aumente el caudal de energía eléctrica consumida por los usuarios de la ciudad.





Además desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Venado Tuerto, cuyo titular es el histórico dirigente Jorge Viano, denunciaron que trabajadores nucleados en esa entidad gremial, padecen actos de violencia o patoterismo al trabajar en distintos barrios ya que presumen que van a cortar la luz a vecinos morosos. Sobre los deudores de luz hay datos que surgen y son realmente inentendibles.

Lo curioso es que muchos de los deudores pertenecen a clases acomodadas y son los que más problemas tienen a la hora de cancelar viejas deudas por consumo de luz eléctrica. Esta situación desbalancea las arcas cooperativas y permite que no se pueda financiar a los que verdaderamente necesitan y tienen vocación de pago aunque "con mucho esfuerzo", explicaron desde la CEVT.

Morosos y pedidos de corte

Del documento se desprende que un 70 por ciento de los usuarios tienen dificultades para abonar las boletas en tiempo y forma. "Recibimos a los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza, quienes están muy preocupados por la realidad económica que atraviesa la CEVT, ya que de los 37.175 usuarios que tiene la eléctrica, 26.106 están pagando fuera de término. De ese total, el 25 por ciento, es decir 9.332, están con pedido de corte de un servicio básico e indispensable", comentó el concejal peronista Patricio Marenghini.

Agregó que "la situación se irá agravando porque el gobierno nacional sigue informando nuevos tarifazos que repercuten en los territorios, como es el caso de Venado Tuerto. Lo que está sucediendo es muy penoso porque lo vemos nosotros en el Concejo que es una caja de resonancia de la gente que no tiene para pagar la luz y viene en nuestra búsqueda para que lo ayudemos".

Otro dato preocupante es el grado de violencia de los vecinos hacia los propios trabajadores de la calle de la CEVT que son atacados a piedrazos, golpes de puño o son insultados cuando "los ven en una columna de luz pensando que están cortando algún servicio de luz de algún vecino", dijo un empleado que prefirió guardar el anonimato.

Demoras

Para Marenghini "estas demoras en el pago de la luz, que hoy significan unos 75 millones de pesos que no está percibiendo la CEVT impacta no sólo en el servicio y obras que lleva adelante la empresa, sino también en los trabajadores, que no están cobrando horas extra y perciben el sueldo de forma desdoblada".

Agresiones a operarios

"Desde nuestro bloque nos solidarizamos con los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza, que incluso sufren agresiones de los vecinos cuando hacen tareas de mantenimiento en distintas zonas de la ciudad ante el temor de un presunto corte del servicio por falta de pago", detalló Marenghini quien comparte el bloque peronista junto a Débora Domínguez y Pedro Bustos.

Pedro Bustos agregó que los trabajadores deben ir en grupo a los barrios porque están sufriendo robos y agresiones, tanto ellos como los móviles.

Y acotó que el mismo nivel de violencia la están padeciendo otros trabajadores, como es el caso de inspectores de tránsito, fuerzas de seguridad y demás.

"Estamos viviendo un momento social y económico muy complejo, donde las familias se ven imposibilitadas de afrontar los costos básicos, que puede derivar en situaciones de violencia", dijo a la 88.1, la radio pública venadense.

Un dato muy curioso es que la alta morosidad se da en lugares que uno presume que no habría problemas y sin embargos hay fuertes atrasos en el pago.

Marenghini contó que los mayores índices de incumplimiento se presentan paradójicamente en barrios de mayor poder adquisitivo, "que aprovecharon el recurso de amparo, en virtud del cual se frenaron los cortes de servicio, generándose deudas desde noviembre y diciembre del año pasado. Esta falta de pago evita que se pueda refinanciar a los que realmente lo necesitan, como jubilados y desempleados".