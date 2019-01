Marcha de silencio para pedir justicia por la chica violada

Familiares, amigos y vecinos de la chica abusada en Firmat se movilizarán para pedir por el esclarecimiento del conmocionante suceso ocurrido el 1º de este mes en esta ciudad del departamento General López.





La marcha fue convocada por los padres de la menor que esperan del acompañamiento de la comunidad en este "doloroso momento que estamos pasando", según manifestaron en un comunicado.

La concentración está prevista para este jueves, a las 19.30, en avenida Santa Fe y bulevar Colón para luego "marchar en silencio" y "exigir Justicia" por el hecho que investiga el fiscal en turno de Venado Tuerto, Horacio Puyrredón.

La sensación de malestar, impotencia y dolor es aún mayor al no haber surgido detenciones ni avances significativos en la causa pese a las medidas adoptadas que, al menos hasta ahora, no arrojaron los resultados esperados.

Y ello, como ya dio cuenta días atrás La Capital, potencia la intranquilidad y el temor social, especialmente en padres y madres firmatenses que tienen hijas adolescentes o jóvenes.

"Es necesario el apoyo y el pedido de esclarecimiento por parte de toda la sociedad, porque de esto se trata el pedido de justicia: que se sepa quiénes fueron y que los culpables paguen sus delitos", indicaron los progenitores de la víctima.

En esa misma línea, expresaron: "A pesar de todo el dolor que afrontamos como familia, nos hemos puesto a disposición de los funcionarios actuantes, a los fines de nuestro único reclamo: justicia".

En ese sentido aclararon: "Nos vamos a movilizar para decir basta de violencia" al tiempo que manifestaron que no pueden "permitir que esto se naturalice" porque "nuestros hijos deben estar seguros y protegidos".

Asimismo resaltaron: "Esta marcha del silencio es por nuestra hija y por todas las hijas adolescentes de Firmat que hoy se encuentran más inseguras y vulnerables" así como "por todas las víctimas que siguen esta lucha y han sido revictimizadas o cuestionadas, como si tuvieran responsabilidad en estos hechos aberrantes y que tienen un solo culpable: el victimario".

Y concluye el comunicado: "Por ese motivo convocamos a todos los firmatenses a participar y consideramos esencial y necesaria su presencia. Gracias por el apoyo recibido, que es muy importante para seguir adelante en nuestra lucha".

Los hechos

La joven de 16 años fue sorprendida la mañana de Año Nuevo por dos sujetos que la subieron contra su voluntad al vehículo con el que se movilizaban para luego llevarla al lugar donde fue golpeada y violada. Tras cometer el aberrante episodio dejaron a la víctima en inmediaciones de la colectora de la ruta 93 y huyeron. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y si bien desde Fiscalía ya se tomaron diferentes medidas no reportaron novedades.

La organización Vamos! Firmat publicó en su página de Facebook una nota por medio de la cual insta a los vecinos y vecinas a la "reflexión". En esa dirección sostuvo que "en el marco de una enorme cantidad de abusos a mujeres de nuestra ciudad que se visibilizaron en los últimos días de 2018 y con el antecedente del femicidio de una adolescente hace poco más de seis meses, tenemos que comprender que la violencia contra mujeres no sólo "ocurre", sino que es producto de una serie de responsabilidades colectivas de las que debemos hacernos cargo".

Asimismo se consideró que "es producto de una sociedad inconsciente de la necesaria transformación que tiene que emprender hacia la igualdad real y materializada de los derechos y libertades que ejercen hombres y mujeres". Y también de "la falta de políticas públicas que prevengan el abuso y que establezcan los protocolos necesarios para accionar cuando estos ocurren, cosa que venimos reclamando desde hace años sin respuesta alguna".

También se señaló que "es producto de la falta de compromiso de todas las instituciones de la ciudad a la hora de formar en materia de género" y de "un sistema judicial reproductor de desigualdades, sabiendo que la desigualdad termina siempre en criminalidad. Hoy nos encontramos, una vez más, desde el dolor y la impotencia, pidiendo compromiso, respeto, empatía y acción".

La agrupación además planteó en su escrito que "el abuso, la violación, no "le pasó a una adolescente". No es un hecho aislado ni un problema individual, sino que es una problemática social que no vamos a resolver hasta que no dejemos de poner el ojo y la culpabilidad en la víctima y empecemos a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que puedan actuar con tanta impunidad los victimarios".

Finalmente convocó a "apoyar las medidas que tome la familia (de la víctima) en los próximos días para pedir justicia así como son bienvenidos todos los datos y colaboración que se pueda tener con las autoridades para dar con la identidad de los culpables".