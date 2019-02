Macri hizo un silencioso viaje al norte provincial y habló con productores

El presidente Mauricio Macri sobrevoló ayer zonas inundadas del norte de Santa Fe, a la altura de Reconquista, donde escuchó "de primera mano" las demandas de los productores afectados por el avance de las aguas. Sin embargo, los intendentes de las ciudades involucradas como Reconquista, Avellaneda y Romang, así como los referentes sociales que lo esperaban, sufrieron el plantazo, ya que el mandatario llegó en avión, subió a un helicóptero y dejó a más de uno con las carpetas en las manos.

En un viaje relámpago, el presidente arribó en un avión pasadas las 10 a la sede de la Tercera Brigada Aérea de Reconquista y luego siguió en helicóptero hacia una zona rural inundada, donde se reunió con "productores del norte santafesino que, por falta de obras, sufren inundaciones hace más de 20 años", explicó el diputado provincial del PRO, Federico Angelini. El encuentro se realizó en un campo entre las localidades de Golondrina y Colmena con la participación de una decena de productores.

Angelini añadió que el presidente mantuvo una "charla frontal para conocer sus necesidades de primera mano".

Sin funcionarios locales

En el aeropuerto de Reconquista aguardaban a Macri los intendentes de Reconquista, Enrique Vallejos (PJ); Avellaneda, Dionisio Scarpin, y Romang, Sergio Ramseyer, para entregarle un petitorio con reclamos sobre distintas obras.

El jefe de Estado llegó al encuentro tras aterrizar en la Brigada Aérea, desde donde abordó un helicóptero para desarrollar su actividad en la comuna de Intiyaco. Los intendentes presentes no pudieron saludarlo ya que no les fue permitido, según informó el diario digital Reconquista Hoy, pero sí "fueron recibidos por el jefe de la Brigada Aérea, Comodoro Darío Quiroga, quien luego se retiró y consiguió que se acercara alguien que se presentó como del equipo ceremonial". Según trascendió, se les indicó que Macri se presentaba para desarrollar una "actividad privada" y que "no iba a hablar con nadie".

Según los voceros oficiales, el presidente decidió dialogar en forma directa con los afectados por las inundaciones sin la participación de autoridades provinciales y locales.

En otro sector de la III Brigada Aérea quedaron dirigentes sindicales y sociales, quienes vieron detrás de un tejido cuando Macri pasó del avión al helicóptero y se fue con las esperanzas de dejarle un escrito donde pintan la situación social que se vive en el norte santafesino. A ellos ni les pidieron ni el número de teléfono ni el escrito.

Durante su visita, Macri recorrió la comuna de Intiyaco, a cargo de Fernando Rodas (Cambiemos).

Quien participó del viaje fue también Luis Miguel Etchevehere, secretario de Agroindustria, quien brindó detalles a través de la emisora capitalina LT10. "Hoy visitamos ese departamento, estuvimos conversando con productores de la zona que nos contaron la problemática que tienen. Ellos están en los bajos submeridionales y si bien hace bien que tengan un poco de agua, es necesario que haya obras de infraestructura que puedan sacar el exceso", dijo el funcionario.

Entre otros conceptos, Etchevehere precisó que "es indispensable que el Comité de Cuenca (conformado por Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco) determine la prioridad de las obras necesarias". Una vez que se defina esto, el presidente se comprometió a que Nación "va a acompañar el trámite de conseguir financiamiento internacional para que estas obras se lleven adelante", afirmó el fucionario.

Cacique Ariacaiquín, una localidad santafesina de 400 habitantes ubicada en el departamento San Javier, quedó totalmente aislada producto del agua que impide la salida por cualquiera de las tres rutas con la que cuenta la comuna.

La presidenta comunal de la localidad, Carolina Gómez indicó que la situación se tornó sumamente compleja. "Hemos hecho gestiones desde que llegamos al gobierno en 2017, sobre todo comentando a Vialidad Provincial y buscando apoyo a través del acompañamiento del senador José Baucero para conseguir los fondos destinados a darle una solución a las rutas 55 y 72s".Ya en 2016, la pequeña localidad, ubicada a 160 kilómetros de la capital provincial, había quedado aislada durante 45 días. "La DPV trabajó con sus herramientas y su gente pero pedimos una obra definitiva y se necesita otra inversión y maquinaria pesada" reclamó la dirigente. Y abundó: "Si nos hacen un terraplén como en la zona del nuevo puente podríamos al menos salir y no quedar aislados. Solamente podemos salir por la ruta 60 hacia San Justo". Pero advirtió que "es muy difícil salir y entrar todo el tiempo porque destrozamos los vehículos. Muchos nos hablan de un Unimog pero lo usaríamos si se consigue por la salida que va a Marcelino Escalada debido a que rompen mucho los caminos".

El titular de Vialidad, Pablo Seghezzo estuvo hace poco en la zona con el senador José Baucero y se comprometieron a gestionar y hacer las obras necesarias para mitigar estos episodios.