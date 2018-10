La comuna de Maciel sigue sumida en el caos por la fractura entre los integrantes de la comisión comunal que tiene por un lado al presidente, Pedro Tobozo, y por otro al tesorero, Néstor Severo, lo cual derivó en que no se acredite el pago de los salarios a los empleados y profesionales municipales quienes decretaron un paro por tiempo indeterminado. En ese contexto, el jefe comunal denunció penalmente ante la Justicia al tesorero por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" ya que lo responsabilizó por negarse a firmar los pagos salariales y por no presentarse a las reuniones de la comisión comunal.

En las elecciones del año pasado, Tobozo fue electo presidente comunal, junto a otros tres integrantes de la lista de Frente Progresista que pasaron a integrar la comisión comunal, siendo de la oposición (Cambiemos) el miembro restante. Pero a poco de andar el oficialismo se fracturó quedando el presidente y Patricia Bessonart, por un lado, y por el otro el tesorero Severo en alianza con Cristina Gómez. Estos dos últimos sumados al único opositor original, el cambiemita Daniel Lamboglia, dejaron en minoría a Tobozo. A partir de allí, comenzó un conflicto político que mantiene en vilo a los vecinos de Maciel.

Esta semana, los empleados de la comuna empezaron un plan de lucha el lunes con un quite de colaboración, que el martes se transformó en un paro por tiempo indeterminado, afectando los servicios y la administración. Carlos Ramírez, dirigente del gremio municipal Adetram, dijo que "la comuna tiene fondos pero el tesorero no acredita los pagos". El pago incumplido un porcentaje del aumento salarial establecido en la cláusula gatillo del acuerdo paritario y un monto mínimo garantizado para llegar al básico de algunos trabajadores.

Los profesionales de la comuna de Maciel también iniciaron un paro por falta de pago, en su caso el lunes, ya que no están cobrando sus haberes. Se trata de seis profesionales que incluyen a médicas, psicopedagoga, trabajadora social, abogada y psicóloga que prestan servicio tanto en el local comunal como en el dispensario de Barrio San Cayetano. "Desde hace varios meses venimos sufriendo la demora en el pago de nuestros honorarios profesionales, argumentando que no somos empleados, y que por tal motivo podemos esperar como cualquier otro proveedor", argumentaron en una carta pública a través de la cual explican a los vecinos su situación.

Ante esto, el presidente Tobozo aseguró que la comuna tiene en su cuenta bancaria los fondos para estos pagos pero que el tesorero Severo se niega a autorizarlos.

Para destrabar esta situación, el jefe comunal ayer denunció penalmente al tesorero por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por "el no pago a los profesionales, proveedores, empleados comunales y el alquiler de la Casa del Estudiante (en Rosario), reteniendo fondos de forma indebida, no presentándose a las reuniones de la comisión comunal", según quedó plasmado en la presentación ante la Justicia. "Aclaro que la comuna cuenta con dinero en sus arcas a fin de realizar dichos pagos, recayendo toda esta situación y perjuicios contra el tesorero quien es el responsable de todo esto", añadió Tobozo.

Posteriormente, en declaraciones a FM IRE, Tobozo aseguró: "Nosotros siempre estuvimos en la comuna, nunca cesamos las reuniones comunales y como vengo diciendo el resto de la comisión no se presentó. Esto está poniendo en jaque a la localidad. No se le está pagando a los proveedores, la cláusula gatillo a los empleados, se está afectando el centro de salud, el gabinete interdisciplinario no está funcionando".

Acotó que "todo esto está documentado pero el tesorero Severo no se hace cargo de su trabajo y sigue sin aprobar los pagos. Quieren cargar sobre mí todos los problemas pero no es así. Es él y la comisión comunal quienes están prendiendo fuego a Maciel". Y enfatizó: "No le encuentro otro objetivo que no sea político".