Un asesinato a la madrugada en un pueblo que no llega a los dos mil habitantes. ¿Cuál podría ser la complejidad para resolverlo si hay cadáver, muestras de ADN en la escena del crimen y otras evidencias? Si hubiese recursos humanos y materiales, y sobre todo decisión para hacerlo, podría aclararse en días o semanas. Sin embargo no ocurre porque, ya se sabe, los tiempos de la Justicia no son los de la gente. La Justicia necesita tiempo, no tanto para investigar sino para sostener un aparato burocrático muchas veces ineficiente y casi siempre lento, farragoso, inexplicable. Mientras tanto hay un crimen sin resolver y personas que tienen miedo. En Santa Fe ya hay antecedentes, algunos resonantes: la hija del ex juez Carlos Fraticelli murió en una habitación cerrada y casi 20 años después no se sabe cómo ni por qué. Tan difícil de explicar como inaceptable.