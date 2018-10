La seguidilla de robos perpetrados en Pueblo Andino volvieron a encender la alarma entre los pobladores y las autoridades de una localidad que no quiere perder la paz y la tranquilidad que la han caracterizado.

Los hechos delictivos motivaron reuniones, una movilización de los vecinos y un encuentro entre los damnificados, el mismo presidente comunal de la localidad y un representante del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, donde se tramitan las causas. Es que las personas que fueron detenidas, dos por tentativa de robo y uno por encubrimiento, fueron liberados. "Que Andino no deje de ser Andino, exijamos juntos seguridad y convivencia", publicó la comuna en su página de Facebook.

"Hace tiempo que venimos sufriendo robos, se dan como por olas. Pero esta vez, además de la cantidad, tuvieron la particularidad de que fueron cometidos en el casco urbano, involucró a habitantes del pueblo y existen sospechas de que podrían ser vecinos", comentó a LaCapital Gisella Signorelli, vicejefa comunal. Y abundó: "El método es parecido, ingresan a las casas cuando no hay nadie, lo que nos hace pensar que están haciendo inteligencia previa".

Así fue como el fin de semana del 20 y 21 de octubre se produjeron dos atracos, y cuatro fueron cometidos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado. Ante eso, y tal como diera cuenta este diario, cerca de un centenar de vecinos se congregaron en la plaza principal de Pueblo Andino, frente a la sede comunal, para exigir más seguridad.

En esa ocasión, fueron escuchados por el jefe de orden público de la Unidad Regional X, el jefe de zona, el comisario y subjefe local, el presidente comunal y la vice, y acordaron realizar otra reunión para hoy a fin de hacer un balance de las mejoras.

Más hechos delictivos

Pero el 27 de octubre, dos familias denunciaron en la policía que ladrones estuvieron en sus casas de fin de semana. Alertados por los vecinos, fueron a sus domicilios, ubicados en Quebradas de Andino II.

En una, propiedad de un vecino de Capitán Bermúdez, habían violentado la reja de ingreso, pero no pudieron entrar, pero en la otra los dueños, oriundos de Rosario, se encontraron con la puerta rota y notaron que se habían llevado electrodomésticos, una garrafa de 10 kilos, una caja de herramienta, una amoladora y varios cubiertos de cocina. Después se supo de otros hechos ocurridos la misma noche. La gente volvió a movilizarse el viernes.

"No queremos naturalizar la violencia, la droga y la delincuencia como en las grandes ciudades. Porque queremos seguir dejando nuestras cosas, que los niños jueguen en la plaza, caminar a cualquier hora y volver a casa y encontrar lo que construimos con esfuerzo", expresaron las autoridades en su página oficial.

Con el fiscal

Ante esta situación, y a partir de un pedido efectuado por el presidente comunal, José Abraham, el fiscal Leandro Lucente, del MPA de San Lorenzo, recibió el lunes al mediodía a seis damnificados y al mandatario. Lo hizo por etapas, porque su oficina es muy pequeña. Para los presentes, las explicaciones que ofreció fueron entendibles pero no satisfactorias. "La reunión con el fiscal fue lo que esperábamos. Según él hay una sola denuncia de encubrimiento y una de robo, cuesta creer que sea tan poco. Nos manifestó que las pruebas son muy pocas" para dejar detenidos a los implicados.

En sintonía con Signorelli, quien se expresó en el mismo sentido, el jefe comunal dijo que "en el sistema hay muy pocas respuestas, es algo que sabemos. Nosotros le expusimos al fiscal todas las falencias que tenemos en la localidad, el temor de los vecinos a represalias. La respuesta que tuvimos es justa, pero no es la que necesitamos. Nos volvimos con un sabor amargo", afirmó.

Abraham afirmó que "hay miedo en los vecinos. Las explicaciones son entendibles, es razonable y faltan pruebas, pero no es lo que buscamos. El sistema y la ley están mal, necesitan de una reforma urgente. No hay una solución y no la vamos a tener. Estamos a la buena de Dios". Y pidió a los vecinos que denuncien cuando sufren un hecho de robo porque "si no se denuncian, pasan estas cosas, no hay antecedentes y no se puede imputar a nadie".

Para la vicejefa comunal de Pueblo Andino, "es un tema complejo, porque si bien venimos haciendo cosas por la seguridad, nos encontramos con estas trabas, y tememos la reacción de la gente, por eso en algún punto la situación se nos escapa de las manos. Para las comunas y municipios pequeños se nos hace muy difícil visibilizar lo que sucede, la gravedad de estas cosas en pueblos donde no está naturalizado el delito, y que se nos hace muy difícil que se nos escuche, más allá de la buena voluntad con la que nos hayan atendido".