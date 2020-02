Los municipales de Coronda cortarán hoy la autopista

La Municipalidad de Coronda atraviesa un serio conflicto con sus trabajadores, quienes no cobraron la totalidad del sueldo de diciembre y hasta ayer no habían registrado el pago de enero. Los empleados decidieron movilizarse y anticiparon que cortarán la ruta 11, como ocurrió en ocasiones anteriores. Ante la falta de respuestas del gobierno corondino, los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales (Soem), anunciaron un corte total sobre la autopista Rosario-Santa Fe para hoy a partir de las 7. No descartan endurecer la protesta con una toma del edificio municipal y de otras dependencias.

Como respuesta a la situación acuciante el intendente, Ricardo Ramírez, acudió a la Casa de Gobierno para reunirse con el secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, José Luís Freyre, a quien le solicitó una ayuda extraordinaria. "Venimos desde hace un mes con presentación de documentos y más documentación", dijo Ramírez a UNO Santa Fe. Admitió que el gobierno provincial tiene la mejor voluntad pero que las soluciones no llegan y que los tiempos apremian. El intendente entiende que las dilaciones pasan por la cantidad de requisitos solicitados, muchos de los cuales son pedidos por la cartera de Hacienda, que conduce Walter Agosto.

La administración local, que está pagando cuotas de adelantos de coparticipación de obligaciones anteriores, le solicitó a la provincia 15 millones de pesos. De ese total, serían autorizados 12 millones, los cuales se devolverían en 40 cuotas.

Ramírez, reconoció que la situación es delicada. Señaló que al "no trabajar la cocina centralizada, que atiende a 400 chicos de siete centros comunitarios, los barrios van a explotar". Según dijo, el problema administrativo de la ciudad encuentra motivos en su alto endeudamiento y puso énfasis en la herencia que recibió del gobierno anterior.

"El 10 de diciembre recibimos un municipio con 46 millones de pesos de deudas con proveedores y con una caja en cero pesos. Cuatro mil pesos había en la caja, con sueldos y aguinaldos que pagar", añadió el mandatario del Frente Progresista Cívico y Social, quien fue electo en las generales de junio del año pasado, imponiéndose sobre quien buscaba su reelección, el justicialista Marcelo Calvet.

Ramírez, dijo que el municipio tiene 350 empleados y que hay un desfasaje de entre 80 y 90 personas demás. Comentó que existe otro agravante vinculado con las últimas recategorizaciones y nuevas áreas creadas durante la última parte de la gestión anterior.

También señaló que los ingresos propios llegan al 50 por ciento y que "no alcanzan ni siquiera para pagar sueldos", erogación que asciende a los 21 millones de pesos aproximadamente. En ese marco, reconoció que el municipio se encuentra prácticamente parado: "Asumimos y tuvimos siete días completo de paros generales. La gente tiene confianza y apoyo pero se cansa".

"Si esto se profundiza, va a explotar", dijo Ramírez e insistió con la necesidad de que lleguen recursos nacionales y provinciales para poder pagar los sueldos y poner en marcha la administración municipal.

Afloja la tensión en Casilda

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda, Walter Britos, comunicó la decisión que tomó la asamblea de empleados que se desarrolló ayer al mediodía. El paro, que tuvo su punto álgido con el corte de la ruta 33 durante la mañana del lunes, continuará su marcha a lo largo de toda la semana, pero se abrirán aquellas reparticiones recaudatorias en su horarios normales.

Los obreros convocaron a una reunión de urgencia ante la contrapropuesta que realizó el Ejecutivo, que aseguró tener el dinero para abonar a los trabajadores precarizados, las categorías más bajas e incluso cancelar las horas extras que se adeudaban desde diciembre. Ante ese panorama, se generó una alternativa beneficiosa para ambas partes, según publicó el portal Casilda Plus.

A partir de hoy, trabajará con normalidad todo el personal de la parte tributaria, tesorería, cajeros, contaduría y quienes liquidan los sueldos. Además, se acoplará la parte de Tránsito abocada al cobro de la moratoria y el expendio de los carnets de conducir.

Además, se aceptó que los trabajadores precarizados y las horas extras se salden en este momento. En tanto que las categorías 15 en adelante, deberán aguardar hasta el final de la semana. "El compromiso del municipio es que llegue el viernes y pagar todos los sueldos", sintetizó Britos a la salida de la asamblea.

El lunes último, una fila de empleados y empleadas estatales de la ciudad, referentes gremiales de Firmat, Venado Tuerto y Rufino, se dirigieron desde el Palacio Municipal hasta la intersección de Bulevar Colón y Ovidio Lagos. Fue el punto de encuentro para que el fuego, las cubiertas y los bombos sonando conformen un clima de reclamo cortando la normal circulación de los vehículos sobre la ruta 33.