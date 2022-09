Los hijos de Paula Perassi accederán a una reparación económica a través de la ley Brisa

"Lo empezamos en Ansés y siempre tropezábamos con el certificado de defunción, hasta que nos topamos con gente buena que nos ayudó. Hoy (por ayer) salió la notificación que nos llegó para que los chicos, Lucas y Agustín, cobren la ley y esto es el esfuerzo de un montón de personas que hicieron que esto sea posible y que quede como antecedente. Una vez más me encontré y me rodeé de gente que me ayudó", señaló Alberto Perassi, el padre de Paula, al portal Pregón de San Lorenzo.