Los estudiantes de un colegio de San Lorenzo reclaman obras de gas

La comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Media Nº 438 (ex Nacional 1),realizó en el mediodía de ayer un abrazo solidario a raíz de "la preocupación por la decisión del Ministerio de Educación de la Provincia para abandonar el sostenimiento económico de las obras de gas que se vienen realizando en la escuela", expresaron desde la institución.

Alumnos, ex alumnos, docentes, directivos y estudiantes de otras instituciones se convocaron en la puerta del establecimiento para reclamar la reinstalación del gas, el cual fue suspendido en el mes de mayo por una fuga que se había producido. Hace 15 días recibieron la noticia que les comunicaba el abandono del sostenimiento económico de las obras de gas, publicó el diario digital SL24.

La comunidad educativa se manifestó portando distintos carteles, como el que decía "en sus ojos, la educación es un gasto, en los nuestros, una inversión". O el que rezaba "exigimos gas porque es necesario para la copa de leche, con fío nos enfermamos, y es una necesidad básica".

"El abrazo solidario de hoy surgió a partir de que desde mayo la escuela está sin gas. Se encontró en su momento una fuga en los caños", recordó una maestra. "Pero ya esperamos mucho tiempo, y hace 15 días nos comunicaron que iban a dejar de sustentar las reparaciones del gas, porque tienen que recortar gastos. En la escuela pública tiene que haber gas, estamos entregando copa de leche, cosa que no se hace en todos los establecimientos, pero en éste sí, y vemos que cada vez se acerca más gente. Yo soy del turno tarde, el de mañana fue más tremendo", afirmó.

Otra profesora aseguró que también hay inconvenientes con las instalaciones de luz. "No queremos traer estufas eléctricas porque por ahí hacemos saltar el sistema, y lo cierto es que hay gente que viene con frazadas", abundó.

El problema de la falta de gas en las escuelas no es nuevo ni privativo de San Lorenzo. Ocurre en distintas partes de la provincia, y en Rosario fue ob jeto de debates. El 26 de junio pasado, y tras conocerse el caso de la escuela Nº 1.263 que hace un año no tiene gas, la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) aseguraron que sólo en Rosario son 15 las escuelas que no cuentan con el suministro para calefaccionar los establecimientos educativos en plena época invernal.

La coordinadora de Asistentes Escolares de Upcn Rosario, Cristina Vergara, precisó en ese momento que eran varios los establecimientos en la misma situación, y aseguró que si bien el diálogo con las autoridades provinciales "es bueno, las soluciones no llegan". En tanto, desde el Ministerio de Educación indicaron que están confeccionan el listado de escuelas afectadas ya que el número es variable.