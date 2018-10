Los condenaron por violar a un niño pero están libres

La Justicia de Santa Fe dictó penas de entre 16 y 20 años de prisión para un matrimonio y un hombre, acusados de abusar sexualmente de su nieto y sobrino, respectivamente, cuando era niño y vivía con ellos. El resonante caso conmocionó a la ciudad santafesina de Esperanza, donde vivían los acusados durante el período que ocurrió el ultrajante hecho. Pese a la condena, están libres.

Los condenados son Nidia Noemí Morandini (abuela), condenada a 20 años de prisión, Víctor Hugo Baraldo (abuelo), a 18 años, y Juan Pablo Baraldo (tío) a 16. El tribunal los halló responsables de abuso sexual con acceso carnal del niño y consideraron como agravantes que se trataba de personas que convivían con él, y que estaban encargadas de protegerlo y educarlo, entre otros elementos.

Los ataques contra el chico fueron denunciados el 5 de agosto de 2014 por la madre de la víctima, Fernanda Baraldo, que es hija y hermana de los condenados, ni bien su hijo se animó a contarle lo que le pasó cuando era niño y estaba al cuidado de sus abuelos y tío en Esperanza.

Una vez radicada la demanda, la fiscal Clelia Trossero ordenó la detención del abuelo del niño, Víctor Hugo Baraldo, y tres días después, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Sergio Carraro dispuso la prisión preventiva. Un mes después, por medio de una Cámara Gesell, surgió que los abusos se habían cometido con el propio consentimiento de la abuela por lo que se ordenó la detención de la misma.

En octubre del 2015, fue imputado en Tribunales el tío de la víctima, quien quedó en prisión preventiva por abuso sexual y coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, ya que el mismo oficiaba como agente en una comisaría de la cabecera de Las Colonias.

"Esto es irreparable pero la Justicia, aunque demoró, nos escuchó. Él está bien, contenido con su hermanito, mi marido y yo. Todavía esto no terminó porque no basta con la condena. Ellos tienen que estar adentro, no afuera", señaló la madre de la víctima, quien lamentó que los condenados aún están libres, puesto que el fallo aún no está firme.



Por su parte, el fiscal Omar De Pedro aseguró que no van "a bajar los brazos" hasta que los acusados queden tras las rejas. "Sabemos que simplemente este es el primer paso. Pero hubo tres jueces que con un fallo ejemplar de 16, 18 y 20 años nos están demostrando que creyeron todo lo que postulamos desde la Fiscalía", apuntó.