Lo multaron por sacar carteles a la vereda y puso otros más irónicos y elocuentes

Enojado por una multa, un comerciante de Capitán Bermúdez decidió exhibir una "menú de ofertas" por demás de irónico y elocuente para visibilizar las actividades ilícitas que al parecer se realizan bajo la complicidad del municipio de la vecina localidad.

Así, a las propuestas de "Feria americana", "Libros" y "Revistas", "Juguetes" y "Antigüedades", el comerciante le agregó "Merca", Faso", "Falopa", "Trata de blancas", entre otras.

El local se llama General Ramos y está ubicado en San Lorenzo al 3200. Allí llegaron dos inspectores para labrarle un acta por colocar sus carteles en la calle, algo que al parecer no estaba contemplado en la habilitación del local.

"¿Vos me querés decir que yo hice la vereda nueva, para poder sacar unas mesitas y ahora vos me querés cobrar por eso? ¿Vos me querés decir que yo gasté un montón de plata en arreglar la vereda que antes estaba toda rota, la gente pasaba, se caía y se lastimaba, para que ahora el municipio me suba los impuestos que pago todos los meses?", les preguntó indignado Matías, el comerciante bermudense, mientras los inspectores hacían caso omiso a ese reclamo.

De modo que el comerciante decidió redoblar la apuesta y sacó a la calle una gran cantidad de carteles en forma irónica y mordaz.

"Falopa", "Quiniela clandestina", "Fábrica contaminante", "Trata de Blancas", "Casino clandestino", "Merca", "Faso", era parte del menú que se exhibía en la puerta del local.

Entonces, al explicar el porqué de la actitud, respondió: "Decidí cambiar las consignas por ‘actividades’ que pasan más desapercibidas en la ciudad".