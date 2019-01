El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió y escuchó a los gobernadores de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, las provincias más afectadas por las inundaciones que azotan a parte del litoral y el norte argentinos. La Casa Rosada había establecido anteayer la Emergencia Hídrica para las provincias afectadas, que implica una quita parcial o total de impuestos. Pero la definición sobre aportes de ATN (Aportes directos del Tesoro Nacional) a municipios no fue detallada ayer, aunque el gobernador Miguel Lifschitz, presente en el cónclave, confía que lo harán "en las próximas semanas", tal como lo comentó a LaCapital en la vereda de la rampa de acceso a la Casa Rosada tras el encuentro.





También se abrió el clásico abanico de "créditos blandos" para productores. Una buena intención que no siempre se cumplimenta. "A los más chiquitos les sirve poco, algunos no tienen esa posibilidad bancaria. La quita de impuestos otro tanto, porque tal vez algunos ya no venían pagando", susurraron ayer cerca del gobernador.

Cada mandatario contó los alcances de la inundación en sus provincias, con Chaco y Corrientes como las más afectadas. Santa Fe tiene unos 200 evacuados en promedio, pero la cifra total supera las 3 mil personas. Los cultivos más golpeados fueron el algodón, el arroz, la batata, y también soja, trigo y maíz. Los departamentos del norte de Santa Fe, con fracciones de tierras más bien pequeñas, constituyen mayoritariamente unidades productivas medianas y chicas (no todas), con mayor vulnerabilidad a los desastres económicos.

Sobre los ATN

Respecto de la expectativa de la provincia de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para subsanar carencias provocadas por el agua, el gobernador santafesino comentó a este diario que "no se planteó explícitamente en esta reunión, pero tenemos un compromiso que asumió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la recorrida que hicimos juntos por el norte de Santa Fe, en las zonas afectadas".

Los ATN representan montos pequeños y serían usados para reparar los domicilios de las familias inundadas, así como recomponer la infraestructura urbana de las localidades. Para evitar "picardías" de algún intendente que los reciba por la inundación y se vea tentado a usarlo luego para otra cosa, la provincia implementaría un mecanismo administrativo de intermediación —entre Nación y los municipios— para convertir los ATN en otro formato legal —aunque de igual monto— que obligará a los intendentes a usar el dinero en el fin específico, y rendir cuentas.

Lifschitz rescató ayer la actividad conjunta entre la provincia y la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Nación. "Venimos trabajando bien", dijo, aunque reconoció que, sobre las obras de infraestructura para prevenir estos desastres climáticos "se habló en trabajar a futuro, pero sin demasiadas precisiones". Desde el Gobierno nacional, aseguran, se están "haciendo obras a lo largo y a lo ancho del país para mitigar el efecto del cambio climático".

Existe un fondo de emergencia nacional para estos casos ( inundaciones), pero ayer no se determinó el modo ni los montos que se distribuirían en las áreas afectadas. "Reparar la pérdida económica total es imposible, tal vez lo que se puede hacer conseguir que el productor recupere el capital de trabajo y reiniciar el ciclo productivo. Nunca se recupera lo perdido en una inundación, son ayudas para volver a empezar", dijo el gobernador.

Respecto de la Emergencia hídrica, el mandatario santafesino destacó que el decreto presidencial "establece zonas de emergencia, que implican un diferimiento en el pago de determinados tributos, pero también zonas de desastre, que equivale a la condonación directa de impuestos".

Santa Fe tiene cerca de medio millón de hectáreas bajo el agua, y se prevé que las pérdidas podrían ser millonarias cuando agua se retire. "Los productores van a necesitar entre seis meses y un año para normalizar sus actividades, recuperar a los animales que se han perdido por la tierra arrasada por el agua será todavía una tarea más prolongada en el tiempo, según los casos hasta dos años", abundo el socialista.

Mientras tanto, el gobierno anunció micro créditos para productores y con tasas subsidiadas a la mitad para montos más importantes. Los detalles tomarían forma en los próximos días.

Mecanismos de ayuda

Previo a la reunión del presidente con los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos (Gustavo Bordet), Corrientes (Gustavo Valdez) y el Chaco (Domingo Peppo), funcionarios del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos (Sinagir) se reunieron con los representantes de las provincias afectadas por las inundaciones a fin de activar los mecanismos de ayuda para vecinos y productores.

La declaración de Emergencia por 180 días , establecida anteayer, posibilita la intervención los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Hacienda, Desarrollo Social y Producción y Trabajo y organismos como la Afip y Banco Nación. "El objetivo es implementar nuevas medidas para aliviar la situación social, proteger a productores y preservar los puestos de trabajo en las regiones involucradas por las aguas", aseguran desde la Casa Rosada.

Previa a la declaración de la emergencia, y a la foto de ayer en la Casa Rosada, Rogelio Frigerio recorrió áreas inundadas de Santa Fe, Chaco y Corrientes junto a los gobernadores locales. Frigerio anticipó que "habrá continuidad de asistencia en febrero y marzo". Siempre según Interior, "el Gobierno está realizando un total de 86 obras en todo el país para controlar las inundaciones, en el marco del Plan Nacional del Agua, de las cuales 18 se encuentran en ejecución en las provincias del Litoral, y otras que protegen a casos urbanos se encuentran terminadas. Esos trabajos benefician a 370 mil personas que viven en zonas anegables de Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones".