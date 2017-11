Lifschitz convoca a médicos apelando a las redes sociales

Una original convocatoria a profesionales de la salud para ofrecerles ocupar cargos en localidades del norte santafesino fue lanzada por el mismísimo gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, quien por medio de su twitter pidió que dos pediatras puedan radicarse en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal.

El mandatario apeló a las redes sociales para proponer "en persona" a los médicos trasladarse para radicarse en distintas ciudades. La primera oferta se lanzó en julio pasado y estuvo dirigida a tocoginecólogos y obstetras que quisieran trabajar en la maternidad del hospital de la ciudad de Vera, y también hubo pedidos de profesionales para Intiyaco, en el departamento Vera, y Alejandra, en el costero departamento San Javier.

Ahora el mandatario hizo lo propio con medicos pediatras, a quienes invitó a radicarse en Ceres, en una convocatoria para dos cargos que, aseguran, ya cuenta con siete interesados.

"Estamos buscando pediatras para el Hospital de Ceres. ¿Sabés de alguien a quien le pueda interesar la convocatoria?", escribió anteayer el gobernador en su cuenta de twitter.

Quienes accedan a los dos cargos se desempeñarán en el recientemente inaugurado Hospital de Ceres, en el departamento San Cristóbal, cumpliendo 36 horas semanales de labor cada uno.

"¡Compartí la publicación así logramos cuanto antes que los chicos de Ceres tengan su pediatra!", tuiteó el mandatario provincial.

Para cubrir los puestos en la ciudad de Ceres, los interesados deben enviar su currículum vitae a la oficina de Recursos Humanos del Hospital de Ceres, ubicado en avenida Chacabuco y el bulevar España, o por mail a samcoceres@hotmail.com

Estrategia

Consultados por el diario Uno de Santa Fe, desde el Ministerio de Salud indicaron que la publicación del gobernador forma parte de una estrategia para captar nuevos profesionales y que el primer pedido efectuado para la ciudad de Vera fue cubierto en estos días con la incorporación de un médico obstetra y de una pediatra, permitiendo así después de un año sin funcionar, la reapertura del área de maternidad en el flamante centro de salud.

Usualmente, la estrategia del Ministerio de Salud para cubrir los cargos vacantes era convocar a los colegios médicos y publicar el pedido en medios de prensa, sobre todo en los lugares donde es más difícil conseguir que se radiquen médicos especialistas.

En el mismo sentido, el director del Primer Nivel de Salud, de la provincia, Emiliano Melero, calificó a la modalidad como novedosa y anunció que "en los últimos meses se decidió con éxito probar un nuevo canal de comunicación: las redes sociales".

Para lugares considerados de difícil radicación, como el norte de la provincia,o la zona de la costa, la estrategia consistía en publicar las convocatorias de manera tradicional, pero la incorporación de facebook y recientemente el twitter del gobernador en la ecuación parecen haber sido claves en estos llamados ya que, según sostuvo Melero, la palabra del mandatario "da una garantía adicional".

"Esto da un plus para la oferta; nos coloca en otra situación con las personas, al poder ofrecer la mayor carga horaria, buscarles posibilidades de alquiler en el caso de que vayan con la familia, o buscar que esta pueda insertarse laboralmente. Se trata de una nueva estrategia de salud que es intersectorial", reflejó.

Sobre el pedido para Ceres

Con la inauguración del nuevo Hospital de Ceres, se ampliaron los servicios médicos, lo que conllevó la contratación de nuevos profesionales en distintas áreas. Se trata de 80 nuevos cargos que en su mayoría ya se sumaron a la planta de Salud provincial.

"Desde el tuiteo del gobernador tenemos ya siete llamados y pedidos de entrevista a través del nodo Rafaela con posibilidades de incorporarse. Todavía no se han evaluado, porque a veces vienen cargados de otras solicitudes que se deben evaluar", resaltó Melero.

También, desde Salud se señaló la habitual problemática de que en los efectores o lugares donde se logra conformar un plantel de trabajo óptimo, por situaciones personales de los profesionales, o cuestiones académicas, muchas veces estos terminan trasladándose a las grandes ciudades. Un ejemplo de ello es la ciudad Villa Ocampo, "donde había una carencia de ginecólogos y obstetras para la cual se diseñó un equipo itinerante de jefes de servicio de hospitales de Rosario y Santa Fe, hasta desarrollar un equipo local".

Actualmente se ha establecido que además de Ceres, hacen falta médicos para el corredor de la costa, con el Hospital San Javier como base; en las pequeñas localidades de El Nochero y Gato Colorado en el departamento San Cristóbal (norte del nodo Rafaela); y en la distintas poblaciones de la denominada cuña boscosa del departamento Vera, donde hay dos cargos disponibles full time.

Sin especialistas

Por su parte, sobre la falta de médicos especialistas, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Carlos Alico, consideró que "no es una situación nueva", y contó que la institución está trabajando en el tema, y que incluso ha presentado un proyecto de redistribución de médicos para aplicar en toda la provincia.

"Que no tenemos pediatras no es una realidad nueva. No los tenemos ni para la guardia del Hospital de Niños en Santa Fe. Es una realidad que se viene palpando y viendo hace tiempo", y dijo, al igual que el funcionario consultado, que "hay un sin número de factores", que hacen que sea difícil tentar a los profesionales médicos para radicarse en localidades lejanas a las grandes ciudades o con pocos habitantes.

En las redes. El twitter con "una garantía adicional"