Lifschitz alertó sobre la necesidad de una emergencia sanitaria en el país

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, pidió ayer la declaración de la emergencia alimentaria y advirtió que "en el rubro de la salud el gobierno nacional va a tener que tomar medidas similares porque el país está entrando en una espiral muy negativa y crítica".

El mandatario señaló que "hay una coincidencia generalizada en que no hay que mirar la economía sólo desde arriba, pensando en los tenedores de bonos, los mercados, que parecieran ser el único objetivo del presidente Mauricio Macri, sino que también hay que mirar el lado vulnerable de la población".

En este sentido, evaluó "fundamental una convocatoria para declarar la emergencia y citar a los gobernadores, a los intendentes y a todos los actores sociales. A su juicio, la Argentina está ingresando en una "espiral crítica" muy negativa, y "se necesitan acciones urgentes en el tema alimentario y de la salud".

Sistema sobrecargado

"Creo que el país está entrando en una espiral crítica, muy negativa y se necesitan acciones urgentes en el tema alimentario y en el tema de la salud que está sobrecargado por todos los sistemas que se han ido perdiendo", alertó. Y abundó: "Este es otro tema que el Gobierno va a tener que abordar rápidamente".

En este marco, los ministros de Desarrollo Social de ocho provincias gobernadas por el PJ reclamaron al gobierno que declare "la ley de emergencia alimentaria nacional".

En particular, Lisfchitz contó que en el caso de Santa Fe, tras la quita del IVA en los alimentos y los cambios en los pisos del impuesto a las Ganancias, la administración perderá "cuatro mil millones de pesos en los próximos cuatro meses". Una cifra que "estaba prevista para atender a los trabajadores del sector público, y esto sucede en todas las provincias, por lo que nos han puesto en una situación muy complicada", concluyó.

En el mismo sentido se había expresado ya el secretario de Salud municipal de Rosario, Leonardo Caruana, quien advirtió sobre las subas en los precios de los insumos básicos para el funcionamiento de los servicios de salud.

El funcionario había señalado ya que en lo que va el año, los medicamentos y los materiales descartables aumentaron entre el 40 y el 50 por ciento por ciento, y consideró que rente a este panorama "los sistemas de salud pública están realmente muy debilitados".

Emergencia alimentaria

Mientras tanto, y tal como lo publicó LaCapital en su edición de ayer, los movimientos sociales que actúan en la provincia se encuentran movilizados para pedir la emergencia alimentaria, y crearon una multisectorial en la que también participan la CGT, entidades empresarias, del agro e iglesias.

"El gobierno nacional, electo democráticamente en 2015, no quiso, no supo o no pudo administrar las presiones de quienes tienen en la especulación financiera y el acrecentamiento de la propia renta el único parámetro de acción", señaló esta flamante organización en un comunicado.

La multisectorial, bautizada con el nombre de Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, considera que la emergencia alimentaria debe contemplar el fortalecimiento de una canasta básica,"incrementando la Asignación Universal por Hijo en 5.834 pesos; aumento presupuestario para comedores y huertas escolares y comunitarias para mejorar la calidad y cantidad nutricional; la actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del Pami y el aumento de la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados".

Asimismo, pide una "disposición de tierras públicas ociosas, a través de comodatos, para que puedan ser productoras de alimentos, trabajadas por organizaciones sociales y de la economía popular y que se habilite la recaudación de alimentos y artículos de primera necesidad en los espectáculos públicos.