Ley contra violencia de género en la policía

Este jueves presentarán el proyecto de ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías y Penitenciarias (Cipgen), en la Legislatura provincial. La normativa, es autoría de la diputada Alicia Gutiérrez y fue elaborada junto a la Red de Mujeres Policías de Santa Fe. El proyecto busca que se conforme un centro integral de acompañamiento y apoyo destinado a las agentes policiales y del Servicio Penitenciario que hayan sufrido discriminación o violencia machista en el ámbito laboral.

La iniciativa surge a partir de cientos de mujeres denuncian situaciones cotidianas que padecen dentro de las fuerzas de seguridad, que van desde injusticias a la hora de tomar licencias, acceder a ascensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones, hasta acoso sexual y otros tipos de violencia de género.

Llegar a la elaboración de un proyecto de ley fue un largo camino para las policías que al ver el estallido de los movimientos de mujeres empezaron a ponerle palabras a las situaciones de injusticias cotidianas que padecen en el ámbito laboral y, luego, a organizarse. Una nota periodística que describía abusos dentro de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz derivó en que se cree una red donde mujeres policías de todo el país comenzaron a comunicarse. Allí, más de treinta santafesinas se encontraron y pensaron estrategias para que se cumpla la Ley de Protección Integral para las Mujeres 26.485 dentro de la policía de manera específica, para que combatir la violencia machista se convierta en política institucional.

"Es una violencia increíble", relató una de las referentes de la red de mujeres policías. Describen múltiples situaciones de acoso, maltratos, hostigamiento y hasta abuso sexual que detectaron dentro de las fuerzas que resultan difíciles de denunciar dentro de la estructura por la complicidad entre varones.

"No respetan la maternidad. Lo que ellos ven es que tenemos hijos para tomar vacaciones, y cualquier madre sabe que eso no es así. Tampoco respetan a las madres solteras, sostén de familia y piden pases cerca de su domicilio y las mandan cada vez más lejos. No contemplan las horas de amamantamiento, ni dejan que durante las guardia puedan amamantar a sus bebés", describió la referente.

La red contiene hasta el momento más de 150 uniformadas de distintas jerarquías de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Santo Tomé, Helvecia, San Javier, Roman, Reconquista y Vera, entre otros lugares. Sobre los avances que han logrado a partir de la organización, Tania cuenta que "pudimos tener reuniones con diputados que no pueden creer lo que les contamos. Son un montón de casos, todos así. La persecución es terrible. Leandro Busatto por ejemplo hizo un pedido de informe sobre cómo están las mujeres en la policía. Y Alicia Gutierrez el proyecto de ley".