Le vaciaron las cuentas el día que cobraron

Con otro ardid, pero con el mismo objetivo, dos jubilados de El Trébol fueron despojados del dinero que tenían en sus cuentas bancarias, el mismo día en que percibieron sus haberes. Con mucha bronca e impotencia Luis Bonelli contó al informativo del canal local cómo lo despojaron del dinero que tenía en la cuenta bancaria y en la de su madre, Ernesta Mondino. "Llamaron al teléfono fijo de mi casa, se hicieron pasar por empleados de la Anses, me dijeron que era un tramite para mi mamá, por el tema de la reparación histórica y que iban a transferir 87.500 pesos. También anunciaron que la jubilación se le incrementaría en 4.500 pesos por mes".

"Me dijeron que vaya al cajero para hacer un trámite y que luego transferirían los fondos. Me hicieron hacer unos pasos en el cajero y como demoré me tragó la tarjeta, les conté lo que sucedía y ellos me dijeron, 'no importa vos sos el titular si tenés la tarjeta tuya lo hacemos con esa misma'", relató. "Me dijeron qué tenía que hacer los distintos pasos y cuando culminé me pidieron un código del ticket y que luego tendría que ir a San Jorge a la oficina de Anses".

De regreso a su vivienda comenzó a sospechar que había sido víctima de una maniobra delictiva. "Cuando me vine a casa pensé y volví al cajero, puse la tarjeta y me encontré que la cuenta estaba en cero, no lo podía creer, así que busque a una empleada del banco, y me dijo, ‘te estafaron'". "Justo ese día nos habían depositado la jubilación, me sacaron 72 mil pesos, 48 mil a mi madre y sacaron un crédito de 50 mil a mi nombre. En total son 170 mil pesos. Lo que mas bronca me da es que tuve toda la vida negocio y estos estafadores me vinieron a joder", dijo con resignación.

Tras el suceso, el hombre estafado hizo la denuncia en la Fiscalía para que se inicie una investigación. "El fiscal me dijo que ya hubo un montón de esos casos que son estafadores profesionales y que es muy difícil recuperar el dinero", lamentó.