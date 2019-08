Le quitaron la cobertura total de cuatro medicamentos crónicos

Un jubilado de 70 años, vecino de Venado Tuerto, perdió el beneficio total que el Pami le daba por cuatro medicamentos crónicos, de los que ahora deberá afrontar un porcentaje de su bolsillo, cuando antes los recibía gratuitamente, y con una jubilación que está en el orden de los 11 mil pesos mensuales.

El ex docente, Juan Carlos Bertram, corría 30 maratones por año hasta este año, en que apenas pudo hacerlo en dos oportunidades ya que no puede costear los gastos que esa actividad, aunque austera, le demanda. El hombre manifestó su malestar en las redes sociales y estalló la polémica.

"Tengo jubilación mínima. Hasta el mes pasado tenía el ciento por ciento de beneficio en cuatro remedios crónicos —contó Bertram—. Días atrás fui a la farmacia y me encuentro con la sorpresa que ahora tengo que pagar el 40 por ciento que para mí son 2.500 pesos, de una jubilación de 11 mil. Me dan ganas de llorar. Tengo 43 años de aportes que me han robado y sigue la historia de miserias", abundó.

En su cuenta de Facebook, el hombre relató que "hasta el año pasado corría unas 30 carreras por año. Este llevo dos. No puedo viajar más ni pagarlas. Al gimnasio voy porque mis queridos amigos me dispensaron de la cuota. Hace dos meses dejé de comer yogur. Lo hacía casero, pero la leche está imposible. Cuatro días al mes tomo la mitad de una pastilla para la presión porque el blister trae 28 y no me alcanzan".

Sobre su publicación en redes sociales señaló: "Me reprocharon haber publicado mi problema antes de ir a hablar y me llenaron de trámites largos y engorrosos para analizar si merezco o no el beneficio. Yo creo que me condenaron. Me da tristeza infinita pero por ellos. Yo me voy a arreglar como toda la vida. Retrocedimos 43 años".

Y para cerrar, relató que "ellos (por Pami) me han dicho que presente todos los papeles de nuevo para que lo considere la Asistente Social y lo voy a hacer pero calculo que estoy condenado. Me dio mucha tristeza lo que me pasó porque no lo merezco, fui un laburante toda la vida que me pagan mal al final".

