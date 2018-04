Una nena de 11 años fue víctima de un caso de bullyng por parte de un grupo de chicas cuando se dirigía en bicicleta a su clase de gimnasia en la escuela.

El hecho se registró en la localidad de Serodino cuando Luz se dirigía hacia el campo de deportes y fue interceptada por un grupo de chicas de su misma edad, quienes la hicieron arrodillar.

En las imágenes, que fueron subidas a Facebook, se ve cómo una chica le dice "pedime perdón" y Luz accede. Pero después, ésta le empieza a pegar y a decirle "andate, andate de una vez". Incluso la amenazaron con volver a hacerlo si le contaba a su madre o a alguien de su entorno familiar.

Según detalló el portal Infomas, la alumna de la escuela San José fue encontrada por su mamá quien declaró que la chica tenía "toda la cara marcada, golpeada, colorada... lo primero que hago fue llevarla a mi casa, le pregunte que había pasado. Ella me dijo que unas nenas le habían pegado pero no quería hablar conmigo porque la habían amenazado. Estaba asustada".

Rosa se dirigió al lugar donde estaba el grupo de chicas, que no pertenecen a la misma escuela, y dijo que al hallarlas y preguntarles por qué habían agredido a su hija la trataron de mala manera".

Una de las nenas, con miedo, contó que no participó de las agresiones, pero si tenía filmado el episodio. "Cuando me puse a ver los vídeos, como mamá, me rompió el alma porque no podía creer lo que le hicieron, la hicieron arrodillar, le pegaron, le tiraron el pelo, le decían barbaridades. No me importa lo material porque hasta se metieron con la bicicleta que ella tenia, que es lo de menos, pero el daño psicológico se lo causaron".

Por el hecho, la familia de la chica radicó la denuncia en la comisaría de Serodino, al tiempo que una psicóloga le dio contención a Luz, quien también fue atendida por un médico.

"La verdad que no puedo entender. De la escuela San José tuvimos muchísimo apoyo, ellos están al tanto de todo. No quiero que le pase más a nadie lo que le pasó a mi hija, es una nena, tiene 11 años y no está bueno como la maltrataron y la humillaron. Quiero que todos vean lo que le pasó a ella para que no le vuelva a pasar a nadie más", concluyó la mamá.