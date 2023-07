Las Rosas: Meyer agradeció a la provincia la intervención en el conflicto municipal

“No es un triunfo. La Justicia tomó la decisión acertada de que cese el estado antijurídico y dejó expuesto que en su momento la Fiscalía de Cañada de Gómez y distintos organismos no atendieron como corresponde las más de 50 denuncias que se hicieron. Pero ahora comenzó a funcionar la Justicia ”, dijo el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, en relación a la decisión de la jueza Marisol Usandizaga, quien la semana pasada dictó el cese de estado antijurídico ante el extenso conflicto entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo. En ese marco, el intendente agradeció a los funcionarios y al gobierno provincial por la intervención durante el proceso que llevó a que el municipio pueda recuperar los servicios, aunque aún hay trabajadores de paro.

“Por eso considero que la jueza tomó una decisión que se ajusta a derecho. Y acá no se trata de si venció el municipio o no. Tiene que funcionar el sistema para que estas cosas no pesen”, consideró en una entrevista con el periodista Pablo Amadei, de Canal 4 de Las Rosas.