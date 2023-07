Las Rosas: dictaminaron el cese de estado antijurídico ante la crisis municipal

Por su parte, Massot afirmó que “la esperanza es que esta audiencia de hoy sirva como una posibilidad de que sea el inicio de la solución de este conflicto que viene de vieja data. Hoy no era una audiencia de conciliación, simplemente para cesar el estado antijurídico de algunos hechos que se habían sucedido y para que los ciudadanos y ciudadanas de Las Rosas puedan estar tranquilos”.

“Respecto a la fuerza policial no hay ninguna denuncia y, con respecto a ciertas agresiones físicas en los últimos videos de los últimos días, sí se podrían llegar a apreciar y hay algunas denuncias que han hecho particulares al respecto. Todavía no hay ninguna imputación, son legajos que están en trámite así que seguramente van a correr su proceso normal. Eso no es materia de este procedimiento que hoy tuvimos”, puntualizó el ministro Corach.

La crisis

El largo conflicto de un grupo de trabajadores municipales comenzó hace meses y hace más de dos que están de paro. Las negociaciones están estancadas y no hay indicios de que haya luz al final del túnel.

La conciliación obligatoria por 15 días dictada por el Ministerio de Trabajo a mediados del mes pasado parecía un punto de encuentro entre el intendente, Javier Meyer y el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram), pero fue todo lo contrario. La paz duró lo que tardaron cada una de las partes de acusar a la otra de incumplirla. El Sitram esperaba que, con la medida, el Ejecutivo pagara los días del paro provincial del 27 y 28 de abril, la génesis del conflicto. Sin embargo, como el intendente insistió que esto no correspondía, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza.

Días después, la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia (Festram) realizó un multitudinario plenario en Las Rosas mostrando el nacompañamiento de los distintos sindicatos municipales a la situación planteada con los trabajadores rosenses.

“El conflicto no tiene sentido, el intendente no sabe lo que quiere, es contradictorio, siempre se enoja” declaró entonces a los medios Jesús Monzón, el secretario general de Festram.

Si bien en el plenario se había decretado un paro a nivel provincial para el 13 de julio como medida de solidaridad, el mismo se suspendió horas antes de su concreción porque un principio de acuerdo entre las partes estaba cerca. Luego de intensas reuniones de las que participaron ministros del gobierno provincial que se llegaron a Las Rosas junto a dirigentes de Festram y el intendente.

El Ejecutivo rosense proponía abonar los salarios de los dos meses no trabajados con la condición de que los empleados devuelvan con dos horas agregadas diarias el tiempo que estuvieron de paro. Esto fue terminantemente rechazado por el gremio, quien ofreció devolver un tercio de esas horas, algo que Meyer consideró “inaceptable”.

Una vez más, el acuerdo y la paz se alejaban más allá de que cerca de veinte trabajadores decidieron aceptar por fuera de la decisión del sindicato, lo que fue destacado por el intendente. ”El gremio quiere cobrar sin trabajar, no quiere arreglar”, acusó en aquella larga jornada.

La carpa

Si algo faltaba en esta larga historia ocurrió el martes posterior a las elecciones Paso -en las que Meyer obtuvo un mayoritario 55% de los votos-, los trabajadores en paro montaron una carpa frente a la Municipalidad e intentaron copar el edificio pidiendo dialogar con el jefe municipal, quien se negó a recibirlos y pidió la intervención policial para desalojar el edificio.

“Lo que está pasando frente al municipio es ilegal. Donde se ha visto que se instale una choza frente a la Municipalidad. Esto que pasa es gracias a la incompetencia, la inoperancia y la corrupción. ¿Quién deja que esto pase?”, exclamó Meyer.

“Estamos esperando que la Justicia deje su sofá, su comodidad y tome las medidas que tiene que tomar”, dijo entonces al periodista local, Pablo Amadei. Desde ese día la Municipalidad permanece cerrada en su puerta principal y solo es posible ingresar por la parte trasera para realizar trámites. La carpa forma parte ya del paisaje urbano y la presencia policial abunda en la zona con efectivos llegados de otras jurisdicciones para garantizar que no ocurran incidentes. También llegaron en diferentes días representantes de sindicatos municipales de la región para expresar su solidaridad.

"En contraposición, la situación enardeció a varios vecinos, quienes a través de redes sociales pidieron que la policía desaloje a los manifestantes. Si bien la presencia de los huelguistas no generó grandes inconvenientes, claramente se percibe una tensa calma y de vez en cuando la tranquilidad se rompe", contó Amadei.

También narró que "la semana pasada todo estuvo a punto de estallar cuando los trabajadores en paro se movilizaron a la maestranza para impedir la salida de maquinaria municipal. Con la fuerza policial anti disturbios ubicada en el lugar con sus escudos, bastones y actitud intimidante, los empleados decidieron sentarse frente al portón de ingreso. Con el paso de los minutos fueron llegando las esposas con hijos pequeños para mostrar su apoyo y la tensión en el ambiente era palpable, todo transmitido a través de las redes sociales en vivo y en directo".

"Como la policía finalmente no recibió la orden de reprimir, los camiones municipales se quedaron estacionados y los huelguistas regresaron a la carpa, ubicada a unas 15 cuadras", dijo.

Agresión a trabajadores

Desde el primer día de paro y para garantizar la prestación de algunos servicios como la recolección de residuos o la reposición de luminarias, Meyer decidió tercerizarlo con particulares que aportan tractores y carros y empleados contratados. Este lunes por la mañana, se escribió el último capítulo de esta larga saga de dislates cuando trabajadores municipales que estaban recogiendo la basura fueron agredidos por aquellos que están de paro, quienes fueron apoyados por municipales venidos de otras localidades. También dañaron maquinaria y algunas de las intimidaciones quedaron registradas por cámaras de seguridad.

Las Rosas.jpg

“Pincharon las gomas de un tractor, le pegaron a un chofer, amedrentaron y robaron las herramientas a la cuadrilla de cloacas. Es gravísimo lo que paso, la Justicia no sé qué está haciendo, acá tiene que ir gente presa. No sé por qué se permite esto, el gobernador sabe lo que se está permitiendo en Las Rosas”, dijo entonces el intendente y volvió a cargar contra el secretario general del Sitram, Claudio Gómez y pidió a la Justicia que “tiene que estar preso, no fomentando disturbios ni patoteando. Esto desborda el paro. Los que no quieren reincorporarse es porque no quieren trabajar y acá sin trabajar no se va a solucionar nada. Las Rosas no puede estar sometida por un grupo de 15 personas que tienen el único objetivo de no trabajar. Que se vayan a su casa si no quieren trabajar”.

Según el relato de Amadei, "con el paso de las horas y ante el cariz que habían tomado los acontecimientos, vecinos se convocaron a través de redes sociales a la plaza principal para apoyar al intendente, como ya había ocurrido en el comienzo de la medida de fuerza. Así, al caer la tarde de este lunes se volvieron a escuchar por parte de los manifestantes reclamos y acusaciones contra los trabajadores en paro, contra el sistema judicial y contra todo aquel o aquello que permite esta situación que vive la ciudad desde hace más de dos meses".