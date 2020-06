Las agencias de turismo de Arroyo Seco solicitan acciones de control

La pandemia por el coronavirus arrasó con todo y, en este caso particular, las agencias de turismo quedaron relegadas y no pueden pensar en el regreso de los viajes a corto plazo sino a futuro. Pero mientras esto sucede, en la localidad vecina agencieros se unieron con el fin de conformar la Cámara de Agencias de viajes y Turismo de Arroyo Seco y, de esta manera, exigir a las autoridades diversas acciones, una de ellas y prioritaria, controlar la comercialización de viajes de personas que no cuentan con la habilitación pertinente.

Los integrantes de la cámara elevarán en los próximos días un documento al intendente de la ciudad, Nizar Esper, donde le propondrán acciones y pedidos, de los cuales se resaltan los más importantes como "el control sobre la comercialización de viajes de turismo realizada por personas sin la correspondiente habilitación".

Por supuesto que esta situación es una de las grandes preocupaciones de los agencieros de tener que "competir" con agencias consideradas ilegales y por eso exigirán a las autoridades que tomen acciones importantes. A la vez, propondrán la realización en algún momento de un viejo proyecto que conlleva la realización de una mini terminal de ómnibus. Claro que la realidad económica en la que se transita actualmente en el país, perjudicada aún más por la pandemia presente, y las distintas localidades no es la adecuada en este momento, aunque a futuro seguramente debería hacerse realidad.

"Consideramos también que debemos conformar un mix de acciones conjuntas con el municipio de nuestra ciudad. Hubo en los últimos años un incremento de tráfico de empresas de mediana y larga distancia, sumado a la gran cantidad de pasajeros de nuestra ciudad y zona que toman los diferentes servicios para viajar a diferentes puntos del país los 365 días del año", indicaron desde la cámara.