La veedora provincial llega hoy a Maciel y busca una solución

Se espera que finalmente hoy arribe a la localidad de Maciel la veedora enviada por el Ministerio de Gobierno provincial para empezar a ordenar el caos en el que se ha sumido el pueblo por el enfrentamiento político entre el jefe comunal Pedro Tobozo y el tesorero Néstor Severo, que ha derivado, entre otros aspectos, a una virtual cesación de pagos. En tanto, los trabajadores de la comuna, respaldados por la Asociación de Trabajadores Municipales (Adetram), ayer cortaron la ruta 11 en reclamo de sueldos no abonados.

El lunes, la provincia designó a la abogada Rocío Romero como "veedora para el procedimiento de regularización del funcionamiento de la comisión comunal de Maciel", se indicó en un comunicado, en el que se añadía que "la medida adoptada busca normalizar el funcionamiento de la comisión comunal que desde hace varios meses está siendo gravemente alterada por desinteligencias y un virtual enfrentamiento de los miembros de la misma comisión". El Ministerio de Gobierno también instruyó, en la misma resolución, la intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno, para que "proceda a constatar todo lo acontecido en el marco de las reuniones".

La veedora era esperada ayer en Maciel, pero se informó que recién hoy se hará presente. Romero, funcionaria del área Legal y Técnica de Gobierno indicó que "todo se pasa para mañana (por hoy) porque no se pudo notificar a todos los miembros de la comisión comunal". También aclaró que sus funciones serán de "fiscalización y orientación de las partes" en el seno de las reuniones de comisión, aunque no tendrá mayores facultades que esas.

Así se tratarán de dar todos los pasos formales, sobre todo lograr que el tesorero Severo firme los pagos para que los empleados levanten la medida de fuerza que llevan adelante. En ese sentido, el secretario general de Adetram San Lorenzo, Lito Ramírez, aseguró en el corte de la ruta 11 al portal de noticias IRE que "el corte de ruta no se levanta y no te aseguro que los compañeros no vayan a hacer una visita de los que no quieren firmar, y están jugando a la política", dijo Ramírez.

La veedora, en tanto, explicó que su función es nueva para el Estado de Santa Fe: "Es un desafío pero en realidad nosotros vamos solamente con una función de fiscalizar y orientar a que las partes traten de concluir solución o por lo menos en un principio de solución". E inmediatamente aclaró: "No podemos desde ningún punto de vista vamos a decidir o intervenir, eso está totalmente fuera de nuestro alcance, nosotros sólo vamos a verificar lo que pase en la reunión y vamos a dejar constancia".

"Nuestra función es bastante limitada", dijo, y reconoció además que sigue de cerca la situación local: "Tomé conocimiento estos últimos días de lo que está sucediendo en Maciel, es bastante complejo pero no descartamos que se pueda solucionar".

Reiniciar el diálogo

Se prevé que hoy haya una reunión pero esto dependerá de la concurrencia de los cinco miembros de la comisión comunal. "En principio no sabemos cuántas reuniones se van a llevar a cabo, si mañana (por hoy) podemos llegar a una solución sería la última. En el caso de que tome varios encuentros, vamos a estar ahí para observar y tratar de orientar a las partes de las normas que regulan a la vida de la comisión directiva de la comisión comunal".

La letrada también aclaró: "Nosotros no estamos hablando de intervención, a mí me convocó el ministro para que estemos presente en esa reunión y podamos ser neutrales. Tomar conocimiento de lo que pase y dejar todo constancias en actas y que la escribana de fe de todo lo que pasó, pero nada más".

Historia del conflicto

Maciel se halla sumida en una crisis institucional por el enfrentamiento político entre los cuatro miembros de la comisión comunal que fueron electos por la lista del Frente Progresista: por un lado están Tobozo, que proviene del partido Solidaridad e Igualdad, y la única que permanece alineada con él, Patricia Bessonart; y por el otro, el tesorero Severo aliado con Cristina Gómez, quien viene del Partido Demócrata Progresista, la misma fuerza del anterior jefe comunal Jorge Marucco. El quinto miembro de la comisión es Daniel Lamboglia, de Cambiemos, quien ha dejado claro su rol de opositor, por lo que el pase de dos propios a la oposición, dejó al presidente insólitamente en minoría. Para colmo, el tesorero se niega a firmar los cheques que surgen de las resoluciones de Tobozo, por lo que ni siquiera los trabajadores están cobrando.

La Casa Gris, que como también es del Frente Progresista, ha venido tratando la crisis macielense con sumo cuidado y ha evitado usar la palabra "intervención", escudándose en que eso debería ser ordenado por la ley de la Legislatura. Hace unos meses viajó el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, para acercar las posiciones luego de que se hubieran dado agresiones físicas mutuas y denuncias cruzadas entre los miembros de la comisión. Ahora, envió una veedora y una escribana que intentarán solucionar los conflictos, aunque el final está abierto.