La provincia inauguró el nuevo taller del colegio Industrial de Venado Tuerto.

Haciendo mención al recorrido de El Industrial de Venado Tuerto, la ministra de Educación explicó que “esta escuela nació en el año 1949, cuando un país soñaba con que era posible crecer a partir del desarrollo de las industrias que le iban a dar libertad económica a la República Argentina, y por ello las escuelas técnicas florecieron porque había que formar buenos técnicos para que Argentina se proyectará y pudiera crecer”.

En ese marco, la titular de Educación señaló que “las posibilidades se construyen entre todos y seguramente no va a haber posibilidades para todos sin educación. Porque seguimos apostando a la educación no dejamos de poner esfuerzos en la propia pandemia para que la inversión en educación no se cayera, y esta institución tan querida por Venado Tuerto es una prueba y una marca, porque a dos años y medio de nuestra gestión, y después de haber superado una pandemia, estamos inaugurando el corazón del Industrial, que es el entorno formativo dónde las habilidades técnicas podrán desplegarse para todas y todos sus estudiantes”.

image.png Con una inversión de más de 210 millones y un plazo de ejecución de 240 días calendario fue inaugurado el moderno taller.

Por su parte, Frana transmitió el saludo del gobernador Omar Perotti y destacó que "vibramos con la emoción de cada uno de ustedes. Estas son las acciones concretas que muestran el compromiso del gobierno provincial, que continuamos en pandemia, redoblando esfuerzos por la vocación de trabajar por la educación pública".

Agregó que "de esta forma, con la secretaría de Arquitectura, Leticia Battaglia, la cooperadora y toda la comunidad educativa, sacamos adelante esta obra sin mirar el color político, porque lo que nos impulsa es el amor a nuestra gente, y en especial a estos adolescentes que son el futuro de nuestro país"

En tanto que el director de la técnica 483, Alejandro Baroni se refirió a la trascendencia de las obras encaradas por el gobierno provincial manifestando lo siguiente: “realmente estamos muy felices, llenos de emoción y de alegría porque estás reformas se empezaron a pensar en plena pandemia, en reuniones virtuales y por eso pudimos hacer las cosas a nuestra medida y a nuestro gusto y eso realmente es increíble”.

“Hoy estamos acá para inaugurar el taller, el corazón de la escuela, lo que hace que esta escuela sea diferente, lo que permite que hoy acá estén gente que nos apoya, gente que cree en la educación técnica, gente que necesita de egresados que sean ciudadanos críticos, capaces de desarrollar técnicas en las empresas, en las industrias y a su vez ser emprendedores y ser independientes y esta escuela prepara para todo eso”, finalizó Baroni.

En el acto, también acompañaron a las ministras Cantero y Frana, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Bataglia; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; el intendente local, Leonel Chiarella; el director provincial de Educación Técnica, Fernando Hadad; la delegada de Regional VII de Educación, Marcela Cinalli, miembros de los gabinetes de Educación y de Infraestructura, Servicios Público y Hábitat, autoridades locales y regionales, directivos y docentes de escuelas de la ciudad y actores de la comunidad educativa de la escuela 483 El Industrial de Venado Tuerto.