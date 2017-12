El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Contractual 6 condenó al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y al Estado provincial a pagar una suma cercana a los 5 millones de pesos en un caso de mala praxis registrado en febrero de 2001.

El hecho se registró el 1º de febrero de 2001, cuando una mujer se internó en el hospital Eva Perón para dar a luz a una niña. Fue atendida por una médica residente de 1er año quien se encontraba trabajando sin la correspondiente supervisión.

Al nacer la criatura, la médica no habría advertido el sufrimiento fetal de la pequeña, quien nació con 3 kilos de peso, sufriendo falta de oxígeno, lo que le provocó parálisis cerebral permanente.

Según detalló esta tarde el abogado de la familia, Horacio López Miró, "en aquel 2001 la señora se internó para dar a luz y fue atendida por quien de hecho estaba a cargo de las parturientas, que era una residente de 1er año en la especialidad Obstetricia. No había ningún médico a cargo del servicio y ella se las arregló como pudo para tender a todas las mujeres que estaban a punto de dar a luz. En esa situación no advirtió el sufrimiento fetal de esta criatura y cuando alumbró la madre descubrió que había sufrido una parálisis cerebral irreversible, que la convirtió prácticamente en un ser que no puede pararse por sí mismo".

López Miró explicó que "nosotros iniciamos una demanda contra la médica residente y contra la provincia, como titular del Hospital Eva Perón, y el lunes se hizo lugar a la demanda contra la provincia y se rechazó la interpuesta contra la médica al entender que en las condiciones en que se encontraba y desprovista de asesoramiento, hizo lo que pudo".

"Sí se encontró responsable a la provincia por no haber garantizado la prestación del servicio en forma eficiente", amplió el letrado.

"El fallo condenó a la provincia a pagar una suma que está tocando los 5 millones de pesos. Pero el asunto no va a terminar ahí porque la provincia no va a pagar hasta que no tenga la extrema y última obligación de hacerlo. Seguramente van a apelar y cuando la Cámara confirme la sentencia tendremos que esperar que nos incluyan en el Presupuesto dos años más tarde", enfatizó López Miró.

"Esta nena está debatiéndose entre la vida y la muerte en un nosocomio. Hoy tiene 16 años. Hoy hablamos con la madre y en opinión de los médicos que la están cuidando está viviendo sus últimas horas", explicó.

"Los padres no tuvieron vida, vivieron al lado de la silla especial que consiguieron para esta nena. Vivió conectada a una serie de cables que la ayudaron a respirar, a comer. Y han hecho las cosas como han podido porque no encontraron ayuda de ningún tipo", redondeó el abogado.