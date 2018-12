La niña que cayó al vacío en un hotel de Santa Fe pasó la Navidad en familia

Yazmín Augsburger, la niña de 9 años residente en Reconquista que cayó desde el cuarto piso de un hotel santafesino el pasado 22 de noviembre, llegó a su ciudad para pasar la Navidad junto a su familia. Autorizada por el cuerpo médico, la nena dejó el Hospital Orlando Alassia de la capital provincial, por unos días, ya que hoy debe volver al nosocomio para continuar el tratamiento.

Con intensa alegría, su madre, Macarena Toledo, comunicó las novedades por redes sociales y también contó cuáles son los siguientes pasos a seguir en cuanto a los cuidados y tratamiento médico que deberá continuar la nena luego de la Navidad. "Para todos los que me preguntan, Yazmín está en su casa (Reconquista)" posteó la mamá el domingo. "Ayer (22 de diciembre) a las 7 de la mañana, la doctora le dio el alta para que pueda pasar Navidad junto a toda su familia", agregó.

La niña debe volver hoy al hospital para que puedan sacarle el yeso de la pierna derecha y continuar en reposo. "Lo siguiente es darle una semana más y sacarle el yeso de la pierna izquierda. En 20 días le sacarán el tutor y le colocarán clavos. Cuando le saquen el tutor le harán una resonancia para evaluar el sacro la cadera", informó la familia.

Tal como lo publicó LaCapital oportunamente, la pequeña Yazmín, de 9 años, cayó al vacío desde el cuarto piso del hotel Castelar de la ciudad de Santa Fe, adonde había viajado con sus compañeritos de escuela desde la ciudad de Reconquista. Fue la madrugada del 22 de noviembre. La pequeña cayó al vacío desde una altura de 18 metros, y sufrió heridas de gravedad.

Habían arribado a la capital provincial el miércoles 21 de noviembre con un contingente de alumnos de la Escuela Nº 1.312 Segomachaiquen, de barrio Itatí, Reconquista. El programa incluía visitas guiadas por la ciudad, una noche en hotel y después seguir viaje para Rosario.

Después de la medianoche, cuando tanto los chicos como los docentes estaban descansando, la pequeña se levantó y posteriormente cayó desde una de las ventanas del cuarto piso del hotel, ubicado en Cortada Falucho y 25 de Mayo.

Un indigente dedicado a cuidar coches que a esa hora dormía en la plaza de enfrente del hotel advirtió la caída de la nena y corrió hasta la Comisaría 1ª a pedir auxilio. Varios efectivos de la guardia policial se acercaron y pidieron la urgente presencia de personal médico de emergencia, quienes trasladaron a la menor hasta el hospital Alassia. Allí, los médicos constataron que presentaba fracturas en ambas piernas y distintas partes del cuerpo, y advirtieron que su estado era reservado.

El director del Alassia, Osvaldo González Carrillo, indicó en su momento que la nena fue atendida "en el shock room, donde se le realizaron las primeras maniobras. Se le colocó asistencia respiratoria y fue derivada al área de terapia intensiva". Una vez estabilizada, debió ser intervenida de urgencia debido a la gravedad de las lesiones. "Presenta fractura expuesta de tibia y peroné izquierdo, de pelvis y de sacro. También sufrió un neumotórax bilateral", informó el responsable del hospital luego de la internación.

El 3 de diciembre, Yazmín Yazmin dejó la terapia intensiva y pasó a la intermedia. Se encontraba mejor de ánimo y ya comenzó a comer por sí sola. Las fracturas expuestas que había sufrido por su caída, de tibia, peroné y cadera, son las que le demandarán una recuperación más lenta. En el Hospital de Niños Orlando Alassia capitalino le colocaron tutores externos para ayudar con las fracturas.

La recuperación de Yazmín, no obstante, será larga y dificultosa. El 18 de este mes, Jonatan, su papá, dijo que está "en proceso de recuperación, que va a ser bastante larga, todavía seguimos con estudios, son buenas noticias, no van apareciendo nuevas lesiones, más de las que ya sabemos, vamos bien". No obstante, en declaraciones reproducidas por el diario digital ReconquistaHoy, admitió que "todavía no sabemos si va a volver a caminar, eso está sujeto a nuevos análisis, la vieron neurólogos para ver todo el sistema nervioso para ver si se dañó algo, la vieron distintos especialistas que están evaluando si en la parte motriz puede llegar a tener secuelas, si es necesario alguna cirugía, si hay daños con una cirugía se puede corregir, están evaluando todo esto".

El papá reveló que los profesionales "no descartan nada hasta tener en manos un estudio, los especialistas nos dicen que mientras no se le retiren los yesos y tutores es complicado hacer una evaluación de esa lesión".