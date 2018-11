Mientras la niña de 9 años, oriunda de Reconquista, que cayó del cuarto piso de un hotel de Santa Fe continuaba ayer en estado reservado, desde la Fiscalía que investiga el caso afirmaron que por el momento no hay presunción de ningún hecho delictivo, que nadie la habría empujado, y aportaron un dato que podría sumarse a las hipótesis sobre el hecho: la nena había sufrido con anterioridad episodios de sonambulismo.

"Nadie le empujo, sus compañeras de habitación estaban dormidas cuando llegó la policía", afirmó la fiscal Rosana Peresín, quien tomó el caso que conmocionó a las ciudades de Santa Fe y Reconquista.

Jazmín, de 9 años, había viajado el miércoles con un contingente escolar de 4º y 5º grados de la escuela Nº 1.362 Segumaichaquen, del barrio Santa Rosa, de Reconquista, en un viaje escolar. Los chicos se alojaron en el Hotel Castelar, de la capital provincial, ubicado en Cortada Falucho y 25 de Mayo, en pleno centro santafesino. Pasada la 1 de la madrugada del jueves, la pequeña se precipitó al vacío desde el cuarto piso del edificio, a unos 18 metros de altura.

Un cuidacoches la vio caer y dio aviso a la policía, que a su vez requirió la presencia de un servicio de emergencia médica. Jazmín fue trasladada al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde quedó internada.

Como consecuencia de la caída, la niña sufrió fractura de tibia y peroné, de pelvis y sacro, además de un neumotórax. Ayer, su estado continuaba siendo grave. "Se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, tiene una lesión pulmonar, fractura de tibia y peroné, y fractura de la pelvis", detalló el director del hospital santafesino, Osvaldo González Carrillo.

Su estado seguía siendo grave ayer, por lo cual no se pudieron realizar nuevos estudios neurológicos para determinar lesiones a nivel cerebral. "Se espera que mejore clínicamente para hacer el estudio tranquilo y que la paciente no corra riesgos de vida", explicó Carrillo.

En ese sentido, estiman que de darse una evolución favorable, la próxima semana podrían realizar nuevos estudios. Sin embargo destacó que lo más importante ahora es controlar la fractura expuesta y el riesgo de infección. Por la edad de la pequeña aseguraron que el proceso de consolidación ósea será sencillo.

En declaraciones reproducidas por el diario UNO Santa Fe, la representante del Ministerio Público de la Acusación afirmó que los padres de la nena le comentaron que tiempo atrás su hija había tenido episodios de sonambulismo, un dato nuevo que podría abonar una hipótesis sobre lo sucedido.

"No es que ella accedió rápido a la ventana, se subió y se cayó. No estaba jugando", aclaró la fiscal Peresín. Y consultada sobre la distribución de la pieza, describió: "La habitación (donde dormían las chicas) tiene tres camas, una está pegada a la ventana en la cual dormía una de sus compañeritas. Ella estaba como a dos metros de esa cama, cerca de la puerta".

Igualmente, Peresín prefiere esperar a que la niña se recupere para que pueda dar su testimonio: "Ahora está en un coma inducido. No sabemos si va a recordar el hecho o no", dijo. Y aclaró: "El sonambulismo lo tiene que determinar un médico. A lo mejor abrió la ventana y se cayó. Pero hasta que ella no recobre la conciencia no podemos determinar exactamente qué es lo que ocurrió".

La funcionaria judicial comentó además que los padres estaban "destrozados" por lo sucedido: "Estaban en Reconquista, les hablaron por teléfono para decirle que la hija había tenido un accidente. El gerente del hotel les ofreció alojamiento para que se puedan quedar el tiempo que quieran. Están (los padres) contenidos por distintos servicios del hospital y la familia", describió Peresín. Y lamentó no haber podido hablar con las compañeritas. Quiere que las nenas le cuenten "si habían estado durmiendo con las ventanas abiertas o cerradas. En principio, la hipótesis es que la pequeña abrió la ventana y levantó la persiana.

Por otro lado, confirmó que el Ministerio de Educación ordenó que el grupo de estudiantes, junto con los docentes, regresaran a Reconquista.