Distintas localidades santafesinas están preparadas para recibir la fiesta de carnaval con comparsas, carrozas y espectáculos musicales que prometen atraer miles de visitantes para darle clima de fervor popular al tradicional acontecimiento. Si bien algunas poblaciones ya son una marca registrada en la materia y buscan ratificar su poder de convocatoria, otras incursionaron no hace tanto tiempo con buenos resultados que intentan repetir. Y ese gran movimiento se traduce en ingresos económicos para las instituciones organizadores que, en su mayoría, vuelcan sus recursos en obras o actividades que redundan en beneficio de las comunidades.

Aunque el clima festivalero tal vez no tenga la impronta o la ostentocidad que muestran escenarios consagrados a nivel nacional e internacional no deja de tener una magia particular que se adapta a la idiosincracia de cada región de la provincia. De norte a sur y de este a oeste, los vecinos esperan la ocasión para dar rienda suelta a la alegría y compartir momentos especiales para desenchufarse de la rutina al ritmo de pasistas que mueven sus cuerpos y contagian entusiasmo. Es un espectáculo en si mismo que termina fomentando y fortaleciendo el microturismo a un costo accesible para todos los bolsillos.

Si bien la propuesta ya se puso en marcha en algunas ciudades y pueblos del territorio provincial, como Berabevú, en general los programas carnavalezcos prevén su arranque desde este fin de semana y en los del mes próximo, aunque muchas, aún no anunciaron las fechas y los atractivos. Dentro de esa nutrida agenda despierta expectativa lo que ofrecerán Sastre, Rafaela, Vera, Monje, Bigand, Reconquista, Pujato, entre otras localidades que buscan sorprender al público.

Los sastrenses revalidan su título de capital provincial de carnaval desde febrero cuando el color, el baile y la música vuelven a relucir por las calles céntricas del pueblo de la mano de su comparsa Penanbí Berá. Las noches de los sábados 1º, 8 y 15 de ese mes serán epicentro de la fiesta máxima de la ciudad que este año vivirá la 58º edición de sus corsos y bailes. Como cada año desde hace ya casi medio siglo, los tradicionales carnavales contarán con la actuación de la comparsa local "Penambí Berá", reconocida por la belleza de sus pasistas, la majestuosidad de los trajes y la excelencia de sus músicos que invitan a bailar al ritmo de la samba brasileña.

Bigand tiene planificada una serie de atracciones que desplegará los sábados 8, 15 y 22 y el lunes 24 de febrero. Organizado por la comuna y los clubes locales Sporting e Independiente mostrará su fortaleza con la presencia de la comparsa local Tavá Porá, integrada por más de 300 bailarines, y la batucada Batuque Bigand, además de espectáculos musicales para el cierre de las cuatro jornadas.

En Carcarañá la fiesta del Rey Momo comenzó el fin de semana pasado y se repetirá el sábado próximo, el 1º y el 8 de febrero. Los organizadores lo presenta como el carnaval más grande de la provincia de Santa Fe. "Vení a deslumbrarte con la mejor comparsa de la zona, bailar con las mejores bandas en vivo y disfrutar de noches inolvidables. Este sábado actuarán Los Palmeras y la increíble comparsa Maringá", reza la invitación.

En Pujato la cita será el viernes 7 de febrero, con la actuación de las comparsas Uní Berá y Por Arte de Magia, la batucada Los Magos y shows musicales entre lo que se anuncia la presentación del grupo La Contra.

En Alvear ya comenzaron los ensayos para los carnavales 2020, que se realizarán los días 22 y 23 de febrero en la avenida América.

Según anunciaron desde la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes de la comuna, aquellos vecinos que quieran sumarse a la murga Rompiendo el Silencio aún están a tiempo y pueden inscribirse de 19 a 21 en el Centro de Expresiones Alvear (CEA).

"Nuestra murga surgió el año pasado, se sumaron 100 vecinos y este año, hasta el momento, somos 150. Es muy linda esta actividad porque es una murga abierta que une a la gente de la localidad y de pueblos vecinos, desde los más pequeños hasta adultos mayores que tocan instrumentos y bailan", indicó la secretaria de Cultura, Laura Latuada.

Desde la comuna de Monje y el grupo de Cultura de la localidad anunciaron los carnavales que se realizarán en el pueblo en el mes venidero. La cita en esta localidad del departamento San Jerónimo, se desarrollará el domingo 23 de febrero en el predio del ferrocarril con la actuación de bandas en vivo y comparsas invitadas. También se realizará la tradicional quema del Rey Momo y además, habrá premios para el mejor disfraz. Será con entrada libre y gratuita para que nadie se quede afuera de una celebración colorida y en familia.

En Bustinza la programación de los festejos carnestolendos será esta noche con el desfile de comparsas, murgas y batucadas de la localidad de Correa, Salto Grande y Cañada de Gómez. Además se podrá disfrutar de espectáculos musicales y un "espumódromo". Las entradas son populares.

El sábado también comenzará la celebración de carnaval en Salto Grande y los festejos se repetirán con distinta programación de espectáculos los días 1º, 8 y 15 de febrero.

En San Carlos, los carnavales de esta edición se desarrollarán el 22 de febrero a partir de las 21.30 en el corsódromo de calle Rivadavia. Desfilarán la comparsa "Mangueira", de Sunchales, la batucada "La Peña Murga Show" de Santo Tomé y el cierre a cargo de la comparsa local "Aluhé" de la Municipalidad de San Carlos Centro.

Organizados por la Comuna de Carlos Pellegrini, se realizará una nueva edición de los llamados Carnavales Pellegrinenses el 23 de febrero próximo, en el predio de Avellaneda y General Roca. Habrá espectáculos musicales, comparsas, murgas y se premiará a la mejor carroza y al mejor disfraz. La entrada será libre y gratuita.

En San Martín de las Escobas los carnavales se festejarán la noche del 1º de febrero en el corsódromo callejero de plaza Independencia. Se presentarán comparsas, carrozas, disfraces y grupos musicales de la región y la entrada será gratuita.

Los carnavales en Rafaela tendrán lugar el domingo 23 de febrero cuando desfile de comparsas, murgas y batucadas deslumbre a los visitantes sobre avenida Santa Fe. Participarán siete comparsas con representantes de diferentes barrios de la ciudad y, como es habitual, habrá formaciones con invitados bailarines de otras localidades que formarán parte de la propuesta.

En su edición 2020, que se realizará los días 22 y 23 de febrero la Municipalidad de Sunchales organiza la celebración de carnaval pero este domingo, en Plaza Libertad, la organización invita a la comunidad a comenzar a vibrar “Latidos del Tambor”. Los sunchalenses y visitantes podrán ser parte de este safari artístico, que tendrá lugar en la Explanada Cívica, y como intérpretes, a las comparsas y murgas locales.

El sábado 22 y el domingo 23 de enero se llevará a cabo el Carnaval de la Alegría 2020 en Esperanza, en uno de los clásicos del verano que cerrará la temporada de vacaciones para la gran mayoría de los esperancinos. Una fiesta popular que convoca a miles de personas.

Por sexto año consecutivo los tradicionales corsos de Humboldt forman parte de la grilla de actividades culturales en la región. En esta oportunidad se anunciaron los Corsos 2020 para el sábado 22 de febrero.

En San Agustín, en el departamento Las Colonias el primer día del evento está previsto para el sábado 15 de febrero. La segunda noche, será el sábado 22 y este año los principales atractivos serán la comparsa de Gualeguaychú, Marí Marí y la agrupación santafesina Los Palmeras.

La comunidad de La Gallareta también se abocó a los preparativos para festejar los Carnavales 2020. Será una fiesta de tres días a puro ritmo, color, brillo y sorpresas. El encuentro se llevará a cabo en la tradicional calle Rivadavia, los días 14, 24 y 29 de febrero.

Los tradicionales carnavales de Vera cumplen 50 años. Esta vez, la propuesta se desarrollará en el corsódromo callejero ubicado en la avenida San Martín. Tendrá lugar los días 8, 15, 22 y 23 de febrero, con entrada libre y gratuita. Además de las comparsas Bambita, Ferrumbá y Paraverá, se anunciaron novedades con respecto a la organización para mejorar la presentación de un show que constituye la mayor expresión cultural que identifica a la ciudad en el contexto regional.

En Reconquista se realizarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero. La ciudad norteña vive esta etapa previa de un modo particular ya que, además de las celebraciones centrales, desde la Municipalidad y el Centro de Comercio organizan un concurso sobre adornos alusivos para locales comerciales y viviendas particulares. Las que mejor sean consideradas por el jurado se harán acreedores de importantes premios y reconocidos por toda la ciudadanía.

En Rosario

En Rosario hay diferentes puntos donde disfrutar de carnaval. Corsos en las calles, fiestas en clubes, desfiles de comparsas y diferentes actividades donde la diversión es la protagonista. Actualmente está abierta la convocatoria para integrar comparsas y murgas. Se puede requerir información a través de carnavales@rosario.gob.ar.