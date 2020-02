La libertad de Juárez abre un nuevo frente en la Cooperativa Portuaria

La liberación del líder portuario Herme Juárez inauguró un nuevo capítulo en la vida de la Cooperativa de Trabajos Portuarios, donde ahora se abre la compulsa por la conducción de la entidad, que Juárez presidió hasta su detención, además de ostentar el cargo de secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos.

Ocurre que, mientras la intervención de la cooperativa se extendió y se espera un cambio de autoridades, un grupo de trabajadores de la institución convocó a asesores legales para transitar el proceso de normalización con un llamado a elecciones y solicitar el cese de la medida dispuesta por la Justicia.

En medio de esas gestiones, para conformar y presentar una lista de oposición, se dio la noticia de la liberación de Juárez que se produjo el lunes último, el primer día del año judicial 2020.

Las primeras manifestaciones de Juárez se refirieron a que el primer lugar que visitaría sería justamente la cooperativa, una entidad que se encuentra bajo régimen de intervención, desde la detención de su cúpula dirigencial, que comenzó el 12 de agosto del año pasado.

Al respecto, quienes impulsaban la convocatoria a elecciones consideraron "grave e irresponsable" sus dichos en vistas a que "fue desplazado de su cargo por la Justicia a poco de ser detenido".

Otras intenciones

El abogado Federico Godoy, quien representa la facción de empleados de la cooperativa que pretende llamar a elecciones, aseguró: "Desde principios del mes pasado estamos trabajando junto al grupo de afiliados y llevamos adelante tratativas con el interventor Juan Schaer y el abogado Gustavo Muñoz y llegamos a distintos acuerdos tendientes a normalizar la institución y recuperar la vía democrática dentro de la cooperativa".

Para eso, "había predisposición de parte del interventor para terminar de cumplir con las fases que le habían señalado como objetivo desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y desde la Justicia", explicó.

La intervención de la entidad, que comenzó el 12 de agosto de 2019, tenía fecha hasta el 15 de febrero ya que se había instrumentado por 180 días. Pero "la intención del Schaer era pedir una prórroga al ente regulador y a la Justicia hasta el 22 de abril y llevar adelante las elecciones ese mismo día", indicó Godoy. Y añadió que "para ello estábamos en pleno proceso de conformación de una lista que en principio sería única y contaría con el apoyo y el aval del resto de los asociados".

"Si bien nosotros adherimos al régimen normativo respecto a la presunción de inocencia de Juárez —prosiguió Godoy— tomamos con sorpresa su liberación y consideramos desde un primer momento que esa circunstancia no tendría ningún tipo de influencia en la vida institucional actual de la cooperativa. Pero al rato de recibir la noticia de su liberación nos enteramos de la extensión de la intervención y la designación de una nueva persona para continuar con la gestión". Según trascendió en medios locales, la prórroga sería por seis meses y la intervención quedaría en manos de Roberto Pasqualino.

En una valoración de los cambios que se presentan a partir de esa decisión, el abogado dijo que "esto altera el escenario porque teníamos coordinado, o al menos pautado de palabra, convocar a elecciones en poco tiempo más. Todavía no tenemos la certeza de qué ocurrirá de ahora en más porque todavía no se hizo la transición de interventores y estamos a la espera de que asuma la nueva autoridad para reunirnos, manifestarle la inquietud de los asociados y hacer lo posible para llegar a las elecciones de todas maneras".

"Grave e irresponsable"

"Nos preocupamos y nos alertamos sobre todo cuando conocimos que él (por Juárez) de una manera grave e irresponsable aseguró que lo primero que haría una vez que sea notificado de la libertad sería hacerse presente en la cooperativa y retomar el cargo de presidente dentro del consejo de administración", sostuvo Godoy ayer en declaraciones a la emisora LT8. Y añadió: "Creemos que no corresponde porque él fue desplazado, ese es el término que se utilizó en la resolución, por una orden judicial del 12 de agosto del año pasado".

"Ese día se desplazó al consejo de administración y se dispuso la intervención a cargo de Schaer. En los días siguientes se formó una lista interina, se hizo un corrimiento de cargos para ocupar el consejo que luego también fue desplazada, y actualmente la cooperativa se encuentra a cargo exclusivo del interventor, quien tiene todas las facultades plenas que le otorga el Inaes. Técnicamente está ocupado por personas que no tienen ninguna facultad y están desplazados mientras dure la intervención. Por eso la conformación de una lista apunta ahora a formar una nueva comisión del consejo de administración y el órgano de fiscalización privada, para luego hacer cesar la intervención", consideró.

"No corresponde"

Ante la posibilidad de que Juárez desee retomar su gestión, dijo que "deberá tramitarlo con sus abogados. Pero decimos que en el caso de que se llame a elecciones, no corresponde que presente una lista, debido al procesamiento que pesa sobre él. Más allá de que sea puesto en libertad, eso no implica un sobreseimiento o falta de mérito. El trámite judicial sigue su curso, él sigue sometido al proceso y solamente se dictó su excarcelación atento al tiempo transcurrido en la investigación, durante el cual se clausuró el período para producir pruebas. Por lo tanto no correspondía prolongar la prisión preventiva, lo que sería un exceso que no cumpliría con los presupuestos procesales porque no tienen prácticamente posibilidades de influir o entorpecer la investigación. Además, la Justicia consideró que no existe probabilidad de fuga o riesgo procesal".

No obstante, desde el sector que representa intentarán arribar a una reunión con el interventor actual y con el que asumirá, para "consensuar la posibilidad de llegar a elecciones como estaba previsto para abril o mayo a más tardar, con algunas sugerencias para que el consejo de administración tenga facultades reflexivas y que las decisiones queden supeditadas a la intervención hasta tanto se normalice totalmente la vida institucional de la cooperativa y se pueda hacer cargo totalmente el consejo de administración como lo marca el estatuto y el reglamento interno", concluyó Godoy.