La ley nacional que impide ocupar cargos a exonerados

En agosto de 2004 el juez de Sentencia Ernesto Genesio condenó al policía Esteban "Tiky" Velázquez a 14 años de prisión por el delito de homicidio simple, pero no le prohibió ejercer cargos públicos como lo había solicitado en sus conclusiones la fiscal Elida Rivoira.

Las organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre la actual aspiración del policía de ingresar a la GUM de Arroyo Seco citan la ley nacional Nº 25.164, que en el artículo 5 del capítulo II describe como impedimento haber sido sancionado o exonerado del Estado, como ocurrió con Velázquez. Y también para aquellas personas que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.

"Que quede claro, no cuestionamos su reincersión social, no queremos desviar ni retroceder en los debates, pero este hombre no puede desempeñarse en un cargo tan sensible relacionado a la seguridad pública. Además de que la ley nacional está por encima de cualquier normativa local, sus antecedentes deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluarlo, porque tiene que ver con su credibilidad en contacto con la sociedad", sostienen los militantes sociales.

Al dar a conocer sus fundamentos, el juez Genesio recalcó las circunstancias en las que mató a Pocho. Dijo que a Velázquez como empleado policial "se le confió la seguridad de los ciudadanos y, lejos de cumplir con su obligación, utilizó el arma para matar a una persona que se encontraba sobre los techos de la escuela".

La hermana de Pocho, la ex concejala Celeste Lepratti repudió la intención de Velázquez. "Una vez más familiares de las víctimas de la represión estatal de diciembre de 2001 enfrentamos hechos nefastos y dolorosos, esta vez conociendo la posibilidad de que el policía que asesinó a Pocho pueda formar parte de la GUM en Arroyo Seco".