El Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario, no hizo lugar a la medida cautelar presentada por los concejales rufinenses por el cobro de sus remuneraciones que reclaman y que no se efectivizaban completamente desde abril. Así la primera batalla por los sueldos fue ganada por el intendente macrista, Natalio Lattanzi, quien mantiene un feroz enfrentamiento con los concejales a quienes acusó de querer vivir del Estado municipal.

A través de esa presentación el Concejo de Rufino esperaba una decisión de la Justicia administrativa, tendiente a obligar al Ejecutivo a transferir al Legislativo la suma fijada por el presupuesto aprobado en el Concejo. El sueldo de los ediles ronda los 45 mil pesos mensuales y según Lattanzi "los concejales querían ampliar el presupuesto para cobrar más de 80 mil al mes. Yo no me voy a prestar a ese chantaje".

Los fundamentos del Tribunal por los cuales no hizo lugar al reclamo, se basan en que no es viable una medida cautelar, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, que consiste en determinar qué presupuesto es el que está en vigencia; si el que envió el Ejecutivo y asigna poco más de cinco millones de pesos anuales al Concejo, o el que modificaron y aprobaron los ediles que fija esa suma en ocho millones.

Los concejales denunciaron al intendente Lattanzi por no cumplir con el presupuesto municipal vigente. Es que desde hace meses el Ejecutivo local no envía los fondos correspondientes al órgano legislativo, lo que pone en peligro su normal funcionamiento. La respuesta del mandatario fue contundente. "Quieren cobrar 88 mil pesos mensuales y no lo voy a permitir. Yo con mercenarios no puedo trabajar", disparó.

La concejala María Ana Menghini explicó que agotadas las instancias administrativas, al no tener respuesta ni acercamiento alguno desde la órbita municipal, en común acuerdo con el resto de los concejales decidieron recurrir a la justicia en busca de una solución. "El intendente no cumple con el presupuesto de este año, enviando menos dinero del que la normativa indica, al Concejo, al Samco, a Bomberos Voluntarios y a los jubilados municipales, quienes también hoy analizan la posibilidad de llegar hasta la Justicia".

Por otro lado y en contraposición con esto, el mandatario de Cambiemos y todos los miembros de su Gabinete cobran en tiempo y forma abultadas dietas, las que anualmente suman 25 millones de pesos. "Estamos frente a un intendente que desconoce el funcionamiento del Legislativo, buscando en todo momento reducirlo y desfinanciarlo, recortando la partida, no enviando los fondos y de este modo poniendo en peligro el normal funcionamiento del sistema democrático en nuestra ciudad", reforzó Menghini.

Según Lattanzi "el presupuesto dice cinco millones anuales (para el Concejo) y estamos cumpliendo con eso, si eso no les alcanza no es un tema mío. Yo retiro sólo 20 mil pesos por mes y el resto lo dejo en el municipio para la Expo Rufino. Lo que pasa es que los saqué de la zona de confort. En la vieja política la costumbre era vivir con sueldos más altos que los privados y ellos quieren eso". Pero para Menghini "los concejales percibimos el último pago completo de nuestras dietas en el mes de abril y desde allí, se ha vuelto insostenible el caos institucional que la máxima autoridad de la ciudad generó".