La Justicia Electoral ratificó los comicios de María Teresa

El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe desestimó el planteo realizado por las autoridades del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) del departamento General López, pretendiendo que se declare la nulidad de los comicios que se celebraron en María Teresa el 16 de junio pasado, en los que resultara electo como jefe comunal el peronista Gonzalo Goyechea. El documento firmado por el letrado Roberto Pascual desestimó el planteo, y ratificó la validez de los comicios y del resultado.

Uno de las causas que supuestamente generaron el pedido del FPCyS tenía que ver con la reglamentación que ampara a las personas con discapacidad para poder ser acompañados por alguien de confianza al sufragar.

Goyechea dijo que "están consignadas las personas que votaron y quiénes los acompañaron. Todos los vecinos de María Teresa que fueron asistidos y las personas que los asistieron están en una lista. Sean ellos de nuestro partido (PJ) o del FPCyS. Para intentar sostener ese disparatado pedido de nulidad, le entregaron a la justicia electoral un listado de gente que fue incluso acompañada por familiares que formaban parte de la lista del FPCyS. Ellos incluyen esos nombres como casos de este supuesto acto fraudulento.

Goyechea agregó: "Consideramos que esto no tenía que ver con la elección local. Con los comicios acá en María Teresa, porque no es tan importante nuestro pueblo para el concierto provincial. Esta fue una movida premeditada, que comenzó a las 10, para generar una sensación de zozobra frente a lo que ya se sabía con claridad iba a ocurrir, que la provincia iba a elegir un gobernador que no era de esa fuerza política, sino que iba a elegir a Omar Perotti".

El jefe comunal electo enfatizó: "Queremos salvar en todo este episodio tan vergonzoso a la gente de la otra lista, a los vecinos de María Teresa que forman parte del Frente Progresista en María Teresa porque seguramente tienen la mejor intención para el pueblo y por eso participan en las elecciones. Nadie participa en política sino es porque quiere lo mejor para su pueblo. Pero esta gente de Venado los ha enredado y los ha sumado a esta estrategia tan propia del senador Enrico para embarrar la cancha. Los metieron en algo sucio que afortunadamente ya ha sido aclarado por la Justicia. Para lograr tener un lugar en los medios se puede pedir hasta que excomulguen al Papa Francisco, pero de ahí a lograrlo hay un trecho".

Goyechea , el nuevo jefe comunal.