La jueza dijo que el caso Perassi "no está resuelto" pero que no hubo "impunidad"

La jueza Griselda Strólogo, presidenta del Tribunal que ayer decidió la absolución de los nueve acusados en la investigación de la muerte de Paula Perassi, explicó hoy que el fallo se fundamentó en la falta de pruebas para comprobar los delitos por los que estaban imputados. Además aclaró que no hubo impunidad porque hubo juicio, aunque admitió que "el caso no está resuelto".

En declaraciones al programa "Zysman 830", de La Ocho , la magistrada fue consultada por la sensación de injusticia que quedó en la sociedad tras la absolución de los nueve acusados: "Fue un juicio oral y público con todas las garantías que corresponden, hablar de impunidad es que no haya juicio, que nunca se llegue a esta instancia, pero acá hubo un juicio, se juzgó, y la respuesta legal de la cual no tenemos dudas fue absolver", precisó.

"Impunidad es cuando no se pasa por un juicio, acá hubo un juicio sobre las personas que llevaron la fiscalía y la querella y que no le pudieron probar y por eso salieron absueltos", agregó.

Strólogo amplió el concepto y manifestó que "la impunidad es cuando no se hace nada y sucede un delito, acá ni siquiera sabemos si existió el delito porque materialmente tampoco se sabe si el hecho sucedió como lo contaron y no lo probaron".

La jueza aseguró entonces que "no se puede hablar de impunidad" aunque admitió que se debe seguir investigando, "sí se puede decir que el caso no está resuelto, a quién corresponde debe darle respuesta a esa familia que no puede hacer el duelo".

Strólogo, que presidió el Tribunal integrado también por los jueces Mariel Minetti y Alvaro Campos, remarcó que la lectura del fallo "fue inédito porque creíamos conveniente que se plasmaran algunas ideas" que expliquen la sentencia. "Específicamente es la falta de actividad probatoria y las deficiencias investigativas con respecto a la producción de pruebas", amplió.

"Un magistrado por lo único por lo que puede decidir es por lo que pasa de la puerta de la sala para adentro y no llevarse por versiones que sí se trasladan a la misma, porque se arma un relato, una historia de lo que supuestamente pasó, pero con eso no alcanza, los abogados tienen que probar la hipótesis que manejan y eso es lo que no sucedió durante más de 30 días de juicio en la sala", señaló.

Strólogo señaló que "el Tribunal no tiene dudas sobre la decisión" y apuntó que "los propios acusadores dijeron en sus alegatos de clausura que no tenían prueba directa, que tenían indicios sueltos, y en más de siete años de investigación no lograron respaldarlos, y en el juicio fueron totalmente desvirtuados y desacreditados".

Consultada sobre la situación de qué la sociedad esperaba otra cosa, la jueza dijo que enfrentó la definición "con profesionalismo, somos jueces que juramos ante la Constitución aplicar las leyes y tenemos que ser imparciales y despojados de versiones".

"Lo que pasó ayer, de bajar las sentencias a terreno llano, tiene que ver con la humanización, que los jueces puedan llegar a la gente, a los que quieran escuchar", cerró.