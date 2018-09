"Desde el comienzo de clases que me pegan, me dicen cosas como vaca o gorda. Me faltan tres meses para mis 15 y me quería hacer un peinado lindo", contó la joven de 14 años que fue víctima de bullying de parte de sus compañeros que le cortaron el pelo, grabaron un video con la agresión y la viralizaron en las redes sociales.

El episodio, que generó conmoción entre los pobladores del sur santafesino, se registró en la Escuela Técnica Nº 674 de San Genaro. La víctima fue una joven de 14 años que concurre al primer año B del colegio y que contó su historia y sus padecimientos en Facebook.

"Yo no quería cortarme el pelo y el profesor me dijo que no era para tanto y que me ponga extensiones"

"Yo no quería cortarme el pelo y el profesor me dijo que no era para tanto y que me ponga extensiones", relató la joven, quien confesó sentirse mal por el hecho que ocurrió en le turno tarde del establecimiento educativo y que cobró notoriedad a través de un video que grabaron para humillarla públicamente.

El director del colegio, Marcelo Buci, dialogó con los alumnos y sus padres, y al finalizar el encuentro tomó medidas contra los seis alumnos responsables del caso de bullying. No obstante, la sanción definitiva recién se conocerá una vez que tomé cartas en el asunto el Ministerio de Educación de la provincia.

"Se hicieron actas y seis chicos recibieron una sanción provisoria. Estarán cinco días sin concurrir a la institución aunque deberán pedir carpetas y completar todo lo dado en clases para cuando se reincorporen", destacó Bucci.

En cuando a la menor agredida, de 14 años, indicó: "Desde la escuela estamos haciendo todo lo posible para contenerla".

Por otro lado, la delegada de la Región V del Ministerio de Educación de Santa Fe, Alejandra Salvucci, confirmó que desde el Ministerio de Educación se inició un protocolo de acción a través del cual intervendrán distintos equipos socioeducativos y supervisores.

Por otro lado también se va a recabar la información necesaria para determinar el accionar del docente que en ese momento estaba al frente del aula.

"Estamos frente a un acontecimiento doloroso, muy triste y desafortunado. Hemos tomado las declaraciones testimoniales de todos los actores involucrados en esta situación para saber qué ha sucedido", sostuvo la funcionaria.