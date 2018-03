La Intendencia de Rufino sugiere que no se abone la luz

La Municipalidad de Rufino, cuyo mandatario es el macrista Abel Latanzi, calificó de «ilegítimo» el aumento del 8,5 por ciento en la tarifa eléctrica, que la Cooperativa aplicó sobre las facturas recién distribuidas como consecuencia de la quita de subsidios nacionales. Por ello llamó a los ciudadanos a no pagar ese aumento y estalló la polémica en la ciudad.

El comunicado oficial sostiene que "el aumento fue «unilateral y sin consulta previa al ente concedente (este municipio). La Municipalidad de Rufino califica la decisión como ilegítima y violatoria al contrato de concesión y le sugiere a los vecinos/socios que no abonen esta última factura ya que no hubo pedido de autorización".

Asimismo desde el Ejecutivo analizan realizar acciones legales contra la cooperativa proveedora de energía eléctrica.

Cruces y vueltas de tuercas

En medios de esa ciudad, el presidente de la Cooperativa Eléctrica Luis Uran y el jefe de Gabinete, Arturo Patimo, le dieron otra vuelta de tuerca al conflicto entre ambas instituciones. Uran, en diálogo con el periodista Alejandro Albornoz, mencionó que la Municipalidad debe una factura de 105 mil pesos del año 2016, por luminarias que la Cooperativa instaló en el Parque municipal.

Urán mencionó esa factura como ejemplo de eficiencia administrativa, ya que «la Municipalidad nos acusa de no administrar correctamente». La respuesta de Patimo fue tajante, desmintiendo al presidente del consejo de administración cooperativista.

Recurso de amparo

Tras la decisión de Abel Latanzi en la que sugiere a los asociados no abonar la factura de luz, porque llega con un incremento del 8,5 por ciento que se aplicó directamente por quita de subsidios nacionales, desde la Cooperativa sostienen que ese pedido no tiene eco en la población que normalmente está abonando la factura pese a que la Municipalidad presentó un recurso de amparo en la Justicia a pesar de que en la Cooperativa informaron que la institución no fue notificada aún de esa medida judicial.

La polémica se trasladó al ámbito político y el partido justicialista emitió un comunicado contra la decisión municipal tomada por el intendente del PRO, Latanzi. Allí expresan "su profunda preocupación y rechazo, a la actitud asumida por Latanzi ante la Cooperativa Eléctrica, «sugiriendo» a los asociados que no abonen la factura de luz, porque esta llega con un aumento provocado por la quita de subsidios del gobierno nacional".

Agrega la misiva que "el intento de desfinanciarla y herirla económicamente, no contribuye en nada a solucionar el problema de los aumentos tarifarios, sino que lo agrava. Ya que confunde el origen del problema, que no está en nuestra ciudad, sino en las decisiones de un gobierno nacional que privilegia los intereses de las empresas energéticas por encima del interés general. Esto fue comprendido por los rufinenses, que con madurez no acataron la «sugerencia» municipal".

Empresas triplican ganancias

El texto agrega: "También le recordamos al intendente que, mientras él intenta perjudicar a nuestra Cooperativa, las empresas que se dedican a la generación y transporte de electricidad, verdaderas beneficiarias de los aumentos de tarifas, multiplican sus ganancias a costa de los usuarios y las pequeñas distribuidoras como la Cooperativa. Vaya como ejemplo la transportadora de electricidad Transener, que en 2017 triplicó sus ganancias, subió su patrimonio neto en un 36 por ciento y sus acciones aumentaron un 123 por ciento".

Además se detalla que "Transener es controlada por un amigo del presidente Mauricio Macri, el empresario Marcelo Mindlin (también dueño de Edenor), comprador de la constructora Iecsa que la familia de Macri vendió a Calcaterra y éste a Mindlin".

Chicana política

A modo de chicana la misiva expresa: «Ante esto, nos permitimos sugerirle a Latanzi que en alguno de sus tantos viajes a la Casa Rosada, y aprovechando su estrecha relación con el gobierno nacional, le transmita la difícil situación que atraviesan los usuarios y cooperativas como consecuencia del retiro de los subsidios nacionales, y el vía libre a la voracidad de las grandes empresas que controlan el mercado eléctrico".

Y se acota: "También sugerimos que reflexione sobre sus decisiones, y tenga en cuenta que Municipalidad y Cooperativa deberían trabajar en conjunto para afrontar las consecuencias de los incrementos tarifarios. Trabajo conjunto que requiere más del respeto mutuo y el fortalecimiento de ambas instituciones, que del afán destructivo cuyo resultado es confundir el verdadero origen de los problemas".