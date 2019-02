La foto de un granadero oriundo de la provincia de Misiones que rompió en llanto el pasado 3 de febrero cuando un cuadro del general San Martín fue descubierto en el San Carlos, al cumplirse un nuevo aniversario de la Batalla de San Lorenzo, sacude a las redes.

La imagen de las lágrimas cayendo por su rostro fue captada y en pocos minutos se hizo viral. Se trata del joven Darío Benítez, nacido en Montecarlo, quien se desempeña en el batallón AYacucho del cuerpo de Granaderos da Caballo, presta funciones actualmente en la Casa Rosada y quien se jacta de ser "el único granadero de su pueblo.

Poco después, el propio Benítez compartió en las redes un video donde comentó algunos detalles de su vida y lo que significa para él la imagen del general San Martín.

"Tuve el privilegio de ir a la ceremonia del bautismo de fuego de nuestro regimiento en Santa Fe, donde participé del descubrimiento de un cuadro del general”, contó Benítez.

El joven misionero sostuvo que no pudo contener la emoción "al verlo" al Padre de la Patria.

Durante la jornada de hoy se hizo viral la foto de uno de nuestros Granaderos emocionado junto al cuadro del Libertador.

Queremos presentarles al Granadero y contarle un poco de su historia con este video... ¡Muchas gracias a todos por sus comentarios!



"Es cierto lo que dicen, que los granaderos no se mueven. Cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener”, aclaró.

También se mostró muy agradecido los comentarios y “me gusta” que recibió en las redes sociales.